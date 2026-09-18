Ερυθρός Αστέρας - Άρης 91-87: Ηττήθηκε αλλά πέρασε το τεστ

Ο Άρης ηττήθηκε με σκορ 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα σε φιλική αναμέτρηση στο Βελιγράδι. Παρά την ήττα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε χαρακτήρα και ανταποκρίθηκε στο τεστ προσωπικότητας, παρά τις σημαντικές απουσίες και τα προβλήματα με τα φάουλ που αντιμετώπισε. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα καθοριστικό σουτ τριών πόντων από τον Μονέκε από τα οκτώ μέτρα, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Σημαντικές απουσίες και σκληρές συνθήκες

Ο Άρης παρατάχθηκε στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα έχοντας αρκετές και σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν αγωνίστηκαν οι Στέφαν Γιόβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουλανίτης και Γιώργος Τανούλης, γεγονός που περιόρισε τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Παρά τις ελλείψεις, η ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σκληράδα, σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που είχε συναντήσει σε προηγούμενες δοκιμασίες στην Κύπρο. Οι «κίτρινοι» βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα φάουλ, τα οποία έπρεπε να διαχειριστούν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Στα μισά της πρώτης περιόδου, ο Άρης κατάφερε να προηγηθεί με σκορ 9-14, βρίσκοντας λύσεις μέσα από τη δημιουργία του Βασίλη Τολιόπουλου και την εκτελεστική δεινότητα του Ρόμπινσον Ερλ. Ωστόσο, τα ομαδικά φάουλ άρχισαν να παίζουν τον ρόλο τους, επιτρέποντας στον Ερυθρό Αστέρα να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 14-7, κλείνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 23-21.

Στη δεύτερη περίοδο, μέσα σε μόλις τρία λεπτά, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε το μπόνους των βολών και ξέφυγε με διαφορά οκτώ πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 32-24. Ο Άρης αντέδρασε βελτιώνοντας την άμυνά του και με τις πρωτοβουλίες του Ματ Μόργκαν, πραγματοποίησε ένα σερί 5-13, ανατρέποντας την κατάσταση και προηγούμενος με 35-37 στο 17ο λεπτό. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «κίτρινους» μπροστά στο σκορ με 41-44.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης είχε 12/20 σουτ εντός παιδιάς και 2/8 τρίποντα, με την αναλογία ασίστ-λαθών να είναι 10-7. Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν απελπιστικά άστοχος έξω από τα 6,75 μέτρα με 2/15 τρίποντα, αλλά είχε καλύτερη αναλογία ασίστ-λαθών, στο 13-3.

Η αντεπίθεση του Ερυθρού Αστέρα και η αντίδραση του Άρη

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας, βρίσκοντας περισσότερες λύσεις στην επίθεση και βελτιώνοντας την επαφή του από μακρινή απόσταση, ανέκτησε τον έλεγχο του σκορ. Η σερβική ομάδα έφτασε μάλιστα σε διψήφια διαφορά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 64-54 στο 27ο λεπτό του αγώνα.

Ο Άρης, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω. Με διαδοχικά τρίποντα από τους Ι Τζέι Λιντέλ και Μήτρου Λονγκ, επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, με το σκορ να γίνεται 67-63.

Δραματικό φινάλε και αποβολές

Το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου βρήκε τον Άρη να χάνει τον Ι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, γεγονός που δυσκόλεψε περαιτέρω την ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να χτίσει ξανά μια διαφορά ασφαλείας.

Με τα προβλήματα φάουλ να συνεχίζονται και για τον Ρόμπινσον Ερλ, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης αναγκάστηκε να δοκιμάσει ένα σχήμα με τους Τολιόπουλο, Μήτρου Λονγκ, Μποχωρίδη, Χαραλαμπόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε έντονα την δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών, με το σκορ στο 33ο λεπτό να είναι 75-68.

Η αντεπίθεση και η κρίσιμη στιγμή

Ο Μήτρου Λονγκ ήταν αυτός που άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες του αγώνα, σημειώνοντας έξι διαδοχικούς πόντους και φέρνοντας το σκορ στο 76-75 στο 35ο λεπτό. Με ένα καλάθι του Ντιμιτρίγεβιτς, ο Άρης ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή, δείχνοντας ψυχραιμία και μαχητικότητα.

Ο διεθνής γκαρντ συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, σημειώνοντας επτά συνεχόμενους πόντους, διατηρώντας την ομάδα του κοντά στο σκορ. Ωστόσο, στην κρίσιμη στιγμή του αγώνα, με τον Άρη να προηγείται με έναν πόντο στο τελευταίο λεπτό, ένα εύστοχο σουτ τριών πόντων από τον Μονέκε από τα οκτώ μέτρα ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα με τελικό σκορ 91-87.

Με πληροφορίες από: Gazzetta