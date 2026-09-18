Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και υπολογίζεται για την εθνική ομάδα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς προπονήσεων με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιπέτειας υγείας που είχε προκαλέσει ανησυχία. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας του για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Παράλληλα, αναμένεται να λάβει κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά την ανησυχία

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα φαίνεται να έχει περάσει οριστικά στο παρελθόν. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, θέτοντας τον εαυτό του ξανά στη διάθεση του προπονητή Νίκο Κόβατς. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους φιλάθλους και το επιτελείο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό του ντεμπούτου του στο Champions League, σε αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Το περιστατικό αυτό απαιτούσε την άμεση επέμβαση του ιατρικού τιμ και ο Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Ιατρικές εξετάσεις και η διάγνωση

Μετά το συμβάν που έλαβε χώρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υποβλήθηκε σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών απέδωσαν το περιστατικό σε ένα επεισόδιο αφυδάτωσης, καθησυχάζοντας τους πάντες. Οι περαιτέρω εξετάσεις που ακολούθησαν δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό για την υγεία του νεαρού άσου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε σοβαρότερο πρόβλημα.

Από την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Καρέτσας προπονείται κανονικά, συμμετέχοντας χωρίς κανένα πρόβλημα σε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας του μαζί με τους συμπαίκτες του. Η πλήρης επάνοδός του στις προπονήσεις ανοίγει πλέον τον δρόμο και για την αγωνιστική του επιστροφή, καθώς έχει ξεπεράσει πλήρως την περιπέτεια που αντιμετώπισε.

Στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τη Στουτγκάρδη

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αγωνιστική δράση επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του στην αποστολή της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή Νίκο Κόβατς για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας με τη Στουτγκάρδη. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ειδικεύονται στο ρεπορτάζ των «Βεστφαλών», ο Καρέτσας θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής. Η παρουσία του στην αποστολή αποτελεί την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του σχεδόν μία εβδομάδα μετά το περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Αναμένεται κλήση στην Εθνική Ελλάδας

Τα ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα δεν περιορίζονται μόνο στην επιστροφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και την αγωνιστική του επάνοδο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπολογίζεται κανονικά για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League. Αυτό σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» θα έχει στη διάθεσή της ένα ακόμα ταλαντούχο μέλος.

Ο Καρέτσας αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων, στο οποίο η παρουσία του νεαρού μεσοεπιθετικού μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις.

Το πρόγραμμα της «γαλανόλευκης» στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League με μια δύσκολη αναμέτρηση εκτός έδρας. Θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα θα έχει νέα εκτός έδρας αποστολή.

Συγκεκριμένα, θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στις 27 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 21:45. Το πρόγραμμα της «γαλανόλευκης» περιλαμβάνει και δύο εντός συνόρων παιχνίδια. Η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου, στις 21:45, και τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, θα φιλοξενήσει ξανά τη Γερμανία, την ίδια ώρα.

Με πληροφορίες από: Athletiko