Παναθηναϊκός: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Champions League επί της Γιάντραν Σπλιτ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Champions League, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Γιάντραν Σπλιτ με σκορ 15-14. Η νίκη αυτή, που σημειώθηκε στην Κροατία, αποτελεί το εναρκτήριο παιχνίδι του Γ' ομίλου της προκριματικής φάσης και θέτει γερές βάσεις για την πρόκριση των «πράσινων» στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Σημαντική εκτός έδρας επικράτηση

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στη νέα αγωνιστική περίοδο άρχισε με μια σπουδαία νίκη, η οποία χαρακτηρίζεται ως το πρώτο σημαντικό βήμα για την ομάδα. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Γιάντραν Σπλιτ, στο πλαίσιο του Γ' ομίλου της προκριματικής φάσης του Champions League. Η φιλόδοξη ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να επιβληθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Η επικράτηση με 15-14 κόντρα στην κροατική ομάδα δίνει σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας. Οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να διαχειριστούν την πίεση και να φτάσουν στη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές της «πράσινης» επίθεσης

Στην επίτευξη της νίκης συνέβαλαν καθοριστικά οι νεοφερμένοι παίκτες της ομάδας. Ο Δημήτρης Νικολαΐδης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με τέσσερα γκολ, ενώ ο Στάθης Καλογερόπουλος πρόσθεσε τρία τέρματα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Νίκου Κοπελιάδη, ο οποίος σημείωσε επίσης τρία γκολ.

Ο Δημήτρης Νικολαΐδης μάλιστα, πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ με τη νέα του ομάδα, δείχνοντας από νωρίς την προσαρμογή του και την ικανότητά του να προσφέρει στην επίθεση του Παναθηναϊκού.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι προκλήσεις

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στην αρχή της αναμέτρησης, δέχθηκε πέντε γκολ σε ισάριθμες επιθέσεις της Γιάντραν Σπλιτ με παίκτη παραπάνω. Επιπλέον, η ελληνική ομάδα έχασε δύο πέναλτι, με τους Καλογερόπουλο και Ντόλτσε να αστοχούν.

Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τα ηνία του παιχνιδιού για μεγάλο διάστημα. Ακόμη και όταν στο τέλος η Γιάντραν Σπλιτ μείωσε το υπέρ του 14-10 σε 14-13, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και να εξασφαλίσουν το πολύτιμο τρίποντο.

Βήμα πρόκρισης και «ρεβάνς»

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αν το βράδυ του Σαββάτου, στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, η ομάδα καταφέρει να πάρει έστω κι ένα βαθμό από τη Χόνβεντ – η οποία είχε ήττα στα πέναλτι – τότε θα εξασφαλίσει αυτόματα τη συμμετοχή της στην κλήρωση των ομίλων της φάσης των «16».

Η κλήρωση για τη φάση των «16» έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. Παράλληλα, η νίκη αυτή είχε και έναν επιπλέον συμβολισμό για τον Παναθηναϊκό, καθώς αποτέλεσε μια μικρή ρεβάνς απέναντι στην κροατική ομάδα για τον δραματικό αποκλεισμό του στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Euro Cup την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η λεπτομερής εξέλιξη των οκταλέπτων

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενος με 1-0 χάρη σε εκτέλεση πέναλτι από τον Γκιουβέτση, ενώ ο Νικολαΐδης σημείωσε το 2-1. Η Γιάντραν, εκμεταλλευόμενη το απόλυτο στον παίκτη παραπάνω (4/4 στο πρώτο οκτάλεπτο), προσπέρασε με 3-2 και στη συνέχεια με 4-3. Ωστόσο, οι Καλογερόπουλος και Κουρούβανης ισοφάρισαν με γκολ στην κόντρα σε 3-3 και 4-4 αντίστοιχα, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Στη συνέχεια, ο Καλογερόπουλος έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «πράσινους» με 5-4 με νέα επιτυχημένη κόντρα, και ο Νικολαΐδης αύξησε τη διαφορά σε 6-4 με γκολ στον παραπάνω, περίπου 4:30 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Κοπελιάδης διατήρησε το προβάδισμα για το 7-5, με τον Σκέγιτς να μειώνει σε 7-6 ένα λεπτό και 21 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 7-7 με τον Πεΐκοβιτς. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδραξε άμεσα με σερί γκολ από τους Νικολαΐδη, Κοπελιάδη και Χαλυβόπουλο, ξεφεύγοντας με 10-7 περίπου 4:24 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Καλογερόπουλος σημείωσε το 11-8, και η ελληνική ομάδα μπήκε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα δύο γκολ, 11-9.

Στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περιόδου, ο Κοπελιάδης σκόραρε για το 12-9. Ο Σκουμπάκης αύξησε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (13-9), και ο Νικολαΐδης τη διατήρησε για το 14-10, περίπου 3:16 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, φανερώνοντας ότι το παιχνίδι φαινόταν να κρίνεται εκείνη τη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta