Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Ντουμπάι BC στην παράταση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη επί της Ντουμπάι BC με σκορ 98-95 στην παράταση, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον τελικό του Super Cup της Euroleague. Η «βασίλισσα» θα αναμετρηθεί για τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00.

Η πορεία προς την παράταση: Ένα ματς με συνεχείς ανατροπές

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ντουμπάι BC να δείχνει εντυπωσιακή, παίρνοντας γρήγορα ένα προβάδισμα. Η ομάδα των ΗΑΕ ξεκίνησε με ένα 5-0, ενώ ο Οκέκε απάντησε με δίποντο στο 07:38, διαμορφώνοντας το σκορ σε 5-2. Με ένα σερί 8-0, η Ντουμπάι BC έφτασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (16-4) στο 04:50 της πρώτης περιόδου. Ο Ντεκ μείωσε σε 26-18 στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως χάρη σε βολή του Τόμας Γουόκαπ, η Ντουμπάι BC έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 27-18.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Γιάντουνεν σκόραρε, ενώ η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 9-0, από το 09:27 με τον Σενγκέλια μέχρι το 07:19 με τον Μιντζ, φτάνοντας στο υπέρ της 36-20. Με δίποντο του Καμπενγκέλε στο 03:05, η Ντουμπάι ήταν μπροστά με 43-28. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε δυναμικά, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, μειώνοντας το σκορ σε 43-42, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Η «βασίλισσα» προσπέρασε και η Ντουμπάι αντέδρασε

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Έλι Οκόμπο της Ντουμπάι BC να πετυχαίνει τους πρώτους τέσσερις πόντους, διαμορφώνοντας το 47-42. Ο Λουβαβού Καμπαρό απάντησε με δύο βολές και ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε σε 49-49 στο 06:56. Στο 06:35, με βολές του Μαλεντόν, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 51-50. Η «βασίλισσα» κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, κλείνοντας την περίοδο με 64-63, χάρη σε δίποντο του Φελίζ.

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Ταβάρες σκόραρε, όμως η Ντουμπάι απάντησε με δύο δίποντα, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 67-66 στο 07:11. Με δύο τρίποντα του Χάιμε Πραντίγια, η Ρεάλ Μαδρίτης ανέκτησε το προβάδισμα με 72-67. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όμως, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 72-72 στο 05:26, μετά από τρίποντο του Άντερσον και δίποντο του Μπλόσομγκεϊμ.

Το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά στα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Η Ντουμπάι BC βρέθηκε μπροστά με 88-85 στα 00:39. Ωστόσο, ο Λουβαβού Καμπαρό, με ένα τρομερό τρίποντο, έστειλε το ματς στην παράταση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η κυριαρχία της Ρεάλ στην παράταση και οι πρωταγωνιστές

Στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε την ανωτερότητά της, πραγματοποιώντας ένα σερί 8-0 και φτάνοντας το σκορ στο 96-88. Παρόλο που η Ντουμπάι BC προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά σε 95-96, η «βασίλισσα» διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της και έφτασε στην τελική νίκη με 98-95, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τη Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε ο Εντι Ταβάρες, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και ανακηρύχθηκε MVP της αναμέτρησης. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Λουβαβού Καμπαρό, ο οποίος πέτυχε επίσης 20 πόντους, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου τρίποντου που έστειλε το ματς στην παράταση. Ο Χάιμε Πραντίγια συνέβαλε επίσης με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Οι επιδόσεις της Ντουμπάι BC

Από την πλευρά της Ντουμπάι BC, ο Έλι Οκόμπο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του αγώνα με 24 πόντους, όμως η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να φέρει την πρόκριση στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Ο Τόμας Γουόκαπ είχε 4 πόντους στο ματς, ενώ η ομάδα του έκανε τρομερή πρώτη περίοδο, παίρνοντας προβάδισμα μέχρι και 16 πόντων.

Η Ντουμπάι BC, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τσάβι Πασκουάλ, έδειξε μέταλλο και ανταγωνιστικότητα απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας το τιμόνι κρατά ο προπονητής Μαρτίνεθ. Η αναμέτρηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta