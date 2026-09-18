Διαγωνισμός τριπόντων Γιαννακόπουλου και Αλβέρτη για φιλανθρωπικό σκοπό

Ένας ξεχωριστός διαγωνισμός τριπόντων πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκάλεσε τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, Φραγκίσκο Αλβέρτη, σε μια μονομαχία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, προσφέροντας μια γενναιόδωρη δωρεά.

Η πρόκληση για καλό σκοπό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, κατέβηκε στο glass floor του T-Center κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα. Εκεί, πήρε το μικρόφωνο και απηύθυνε μια πρόκληση στον Φραγκίσκο Αλβέρτη για έναν διαγωνισμό τριπόντων.

Ο κ. Γιαννακόπουλος είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι η μεταξύ τους μονομαχία θα γινόταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτή η πρωτοβουλία προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην αθλητική εκδήλωση, καθώς ο διαγωνισμός είχε ως στόχο την ενίσχυση ευπαθών ομάδων.

Η αποδοχή και η μονομαχία

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος είναι πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, αποδέχτηκε την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οι δύο άνδρες συμμετείναν στον διαγωνισμό τριπόντων, ο οποίος διεξήχθη μπροστά στο κοινό που παρακολουθούσε την αναμέτρηση.

Κατά τη διάρκεια του άτυπου αυτού διαγωνισμού, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ευστόχησε στο τρίποντο, κάνοντας το αναμενόμενο. Αντιθέτως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αστόχησε στη δική του προσπάθεια, με αποτέλεσμα να ηττηθεί στη μονομαχία. Έτσι, ο «Φράγκι» αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού.

Η γενναιόδωρη δωρεά των 100.000 ευρώ

Ο διαγωνισμός τριπόντων είχε ως βασικό του στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για καλό σκοπό, και αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας γενναιόδωρης δωρεάς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ανακοινώσει ότι η μονομαχία θα συνδεόταν με φιλανθρωπική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 100.000 ευρώ θα διατεθεί για την υποστήριξη συγκεκριμένων φορέων. Αυτή η δωρεά αποτελεί το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του διοικητικού ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ και της αποδοχής της πρόκλησης από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Οι αποδέκτες της φιλανθρωπικής ενέργειας

Το σημαντικό ποσό των 100.000 ευρώ θα μοιραστεί σε δύο διαφορετικούς αποδέκτες. Ένα μέρος της δωρεάς προορίζεται για την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο των πρασίνων, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη του τμήματος που προσφέρει τη δυνατότητα άθλησης σε άτομα με αναπηρία.

Ο δεύτερος αποδέκτης της φιλανθρωπικής ενέργειας είναι ο σύλλογος «Περπατώ». Ο σύλλογος αυτός θα λάβει επίσης μέρος της δωρεάς, ενισχύοντας το έργο του. Η απόφαση για τη διάθεση των χρημάτων σε αυτούς τους δύο φορείς είχε ανακοινωθεί από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η φιλανθρωπική αυτή δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, στην οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός, ήταν μέρος αυτής της διοργάνωσης.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτελεί μια καθιερωμένη εκδήλωση στον χώρο του μπάσκετ. Φέτος, η διοργάνωση συνδυάστηκε με την πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Φραγκίσκου Αλβέρτη, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit