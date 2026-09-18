Ο Αλγκουαθίλ: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη στα κανάλια της NOVA, αναφερόμενος στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα. Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία της πρώτης εκτός έδρας νίκης για την ομάδα του, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει να επιτραπούν συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των επιθετικών και την προσθήκη νέου παίκτη στην επίθεση.

Για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό και την πρώτη εκτός έδρας νίκη

Ο κόουτς του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μίλησε για τον Λεβαδειακό και την επιδίωξη της πρώτης εκτός έδρας νίκης στο πρωτάθλημα. Όπως δήλωσε, «αφού δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά τα πράγματα που κάναμε και στο τελευταίο παιχνίδι, κυρίως στο Europa League».

Ο προπονητής των Πειραιωτών εξέφρασε την επιθυμία να κλείσει η ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διάστημα, καθώς μετά ακολουθεί η διακοπή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρξουν μερικές ημέρες για να δουλέψει η ομάδα λίγο περισσότερο, παρόλο που αρκετοί παίκτες αναμένεται να αναχωρήσουν για τις εθνικές τους ομάδες. Ο βασικός στόχος είναι να δοθεί συνέχεια στην πολύ καλή δουλειά που πραγματοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, να κερδηθεί χρόνος και, πάνω απ' όλα, να επιτευχθεί η πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα.

Η πιθανή «παγίδα» και η νοοτροπία μεγάλης ομάδας

Σχετικά με το ενδεχόμενο το ματς με τον Λεβαδειακό να αποδειχθεί «παγίδα» μετά την ευρωπαϊκή νίκη και πριν από τη διακοπή, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν σαφής. Ανέφερε πως «θα μπορούσε να είναι παγίδα, αλλά δεν γίνεται να το επιτρέψουμε - γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα - και οι μεγάλες ομάδες πρέπει να ξεχνούν γρήγορα τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες».

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν οι μεγάλες ομάδες είναι να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το επόμενο παιχνίδι και να κερδίζουν. Η προσέγγιση αυτή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας σε κάθε αναμέτρηση.

Το «στραβοπάτημα» με τον ΟΦΗ και η απαγόρευση συνεχόμενων ηττών

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και σε προηγούμενο αποτέλεσμα της ομάδας, δηλώνοντας: «Έχουμε ήδη στραβοπατήσει εδώ, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ». Η αναφορά αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα και αποφυγή απωλειών βαθμών, ειδικά εντός έδρας.

Επιπλέον, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε με έμφαση ότι η ομάδα δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να έχει δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πίεση για θετικά αποτελέσματα και την ανάγκη για άμεση αντίδραση μετά από ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, διατηρώντας την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Οι επιθετικοί και η προσθήκη του Μάριους

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέπληξε την ικανοποίησή του για την απόδοση των επιθετικών της ομάδας. «Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Για έναν επιθετικό είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η επίτευξη τερμάτων από τους επιθετικούς θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία τους και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στην προσθήκη ενός ακόμη επιθετικού, του Μάριους, τονίζοντας ότι «έρχεται ακόμη ένας». Διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως θα περισσεύουν οι επιθετικοί, καθώς η ομάδα έχει πολλά παιχνίδια μπροστά της και χρειάζεται και οι τρεις να σκοράρουν και να δουλεύουν καλά. Αυτό δείχνει την ανάγκη για βάθος στο ρόστερ και τη διαχείριση του φόρτου αγώνων.

Τέλος, ο Αλγκουαθίλ σημείωσε ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά παιχνίδια και ευκαιρίες για όλους τους παίκτες. Παρόλο που είναι πολύ ευχάριστο νέο το ότι οι επιθετικοί σκοράρουν, ο ίδιος κρατάει επίσης την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και οι δύο επιθετικοί στο πρόσφατο παιχνίδι, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνολικής προσπάθειας και της συνεισφοράς όλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta