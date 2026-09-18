Ο Ζινεντίν Ζιντάν αλλάζει τους κανόνες άφιξης των παικτών της Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας, φέρνει αλλαγές σε μια συνήθεια που τα τελευταία χρόνια είχε αναδειχθεί σε ένα ξεχωριστό θέαμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο θρύλος των «τρικολόρ», της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους αποφάσισε ότι από τη Δευτέρα, οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι δεν θα βρίσκονται πλέον έξω από το Κλερφοντέν για να καταγράφουν την άφιξη των διεθνών ποδοσφαιριστών. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εθνική ομάδα, με τον Ζιντάν να ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τους παίκτες στη μετά Ντιντιέ Ντεσάν εποχή, ξεκινώντας από το Nations League.

Η «πασαρέλα» των διεθνών στο Κλερφοντέν

Μέχρι σήμερα, κάθε συγκέντρωση της εθνικής Γαλλίας θύμιζε για περίπου μία ώρα ένα κόκκινο χαλί, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Περίπου είκοσι φωτογράφοι και εικονολήπτες περίμεναν μπροστά από το κτίριο του Κλερφοντέν, με σκοπό να απαθανατίσουν τους παίκτες κατά την άφιξή τους. Πολλοί διεθνείς εμφανίζονταν με ολοένα και πιο ιδιαίτερα και προσεγμένα σύνολα, επιδεικνύοντας την τελευταία λέξη της μόδας και εκκεντρικά ντυσίματα.

Χαρακτηριστικές ήταν οι φράσεις που ακούγονταν κατά την άφιξη των ποδοσφαιριστών, όπως «Κιλιάν, από εδώ, σε παρακαλώ!», δείχνοντας την επιθυμία των φωτογράφων να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λήψη. Μάλιστα, στην τελευταία συγκέντρωση πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε τοποθετηθεί ακόμη και μπλε χαλί, προσδίδοντας έναν ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα «παρέλασης» στην άφιξη των διεθνών.

Τεράστια απήχηση στα social media

Οι συγκεκριμένες εικόνες των αφίξεων των ποδοσφαιριστών είχαν αποκτήσει σταδιακά τεράστια απήχηση, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα social media, τόσο εντός όσο και εκτός Γαλλίας. Οι ενδυματολογικές επιλογές των παικτών έγιναν αντικείμενο συζήτησης σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι έδιναν το «παρών» σε κάθε συγκέντρωση της ομάδας.

Αυτή η συνήθεια είχε εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό «σόου», παρέχοντας απλόχερα υλικό στους φωτορεπόρτερ και προβάλλοντας τους ποδοσφαιριστές όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και για το προσωπικό τους στυλ. Η πρακτική αυτή είχε γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μια προσδοκία για κάθε νέα συγκέντρωση της εθνικής ομάδας.

Η απόφαση του Ζινεντίν Ζιντάν

Το νέο τεχνικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Ζινεντίν Ζιντάν, αποφάσισε να περιορίσει αυτή τη σκηνοθετημένη εικόνα. Ο «Ζιζού» επιθυμεί λιγότερα φλας και περισσότερη ηρεμία γύρω από την ομάδα του, δίνοντας έμφαση στην ουσία και όχι στην εξωτερική προβολή. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Ζιντάν θέλει να δώσει τέλος σε αυτή την «επίδειξη μόδας» που εκτυλισσόταν κάθε φορά που συγκεντρωνόταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο Ζιντάν, εκφράζοντας την άποψή του για το θέμα, δήλωσε ότι «το Κλερφοντέν είναι Κλερφοντέν», υπονοώντας ότι δεν υπάρχει λόγος για υπερβολές και πως οι παίκτες θα φτάνουν όπως επιθυμούν. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πρόθεσή του να επαναφέρει μια πιο λιτή και συγκεντρωμένη ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που συνόδευαν τις αφίξεις.

Νέοι κανόνες για την κάλυψη των αφίξεων

Σύμφωνα με την απόφαση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, από τη Δευτέρα, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στις αφίξεις των ποδοσφαιριστών στο Κλερφοντέν. Αυτό σημαίνει ότι η μακροχρόνια συνήθεια της αναμονής έξω από το προπονητικό κέντρο για την καταγραφή των διεθνών παικτών παύει να ισχύει.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εικόνες από τις αφίξεις θα εξαφανιστούν εντελώς. Οι αφίξεις των αυτοκινήτων και των διεθνών θα συνεχιστούν, διατηρώντας την προβολή τόσο του χορηγού αυτοκινήτων της γαλλικής Ομοσπονδίας όσο και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται ορισμένοι ποδοσφαιριστές. Τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι φωτογράφοι, οι εικονολήπτες και οι βιντεογράφοι της γαλλικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό θα διανέμεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ελεύθερα, εξασφαλίζοντας ότι οι εικόνες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά υπό ένα πιο ελεγχόμενο πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta