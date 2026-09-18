Τοροσίδης και Νικολαΐδης φέρνουν στο φως παρασκήνιο μεταγραφής από το 2006

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Build Up», οι Βασίλης Τοροσίδης και Σωκράτης Παπασταθόπουλος φιλοξενήθηκαν στο στούντιο από τους Ντέμη Νικολαΐδη και Νίκο Λυμπερόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Βασίλης Τοροσίδης υπενθύμισε στον Ντέμη Νικολαΐδη ένα παλαιότερο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του, όταν ο Νικολαΐδης διατελούσε πρόεδρος της ομάδας. Ο Ντέμης Νικολαΐδης, με τη σειρά του, διηγήθηκε το παρασκήνιο της υπόθεσης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η μεταγραφή τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η συνάντηση στο «Build Up»

Στο πλαίσιο του νέου επεισοδίου της εκπομπής «Build Up», οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ τεσσάρων γνωστών προσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Ντέμης Νικολαΐδης και Νίκος Λυμπερόπουλος υποδέχτηκαν στο στούντιο τους Βασίλη Τοροσίδη και Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Οι τέσσερις τους μοιράστηκαν με το κοινό μερικές από τις κορυφαίες ιστορίες που σημάδεψαν την ποδοσφαιρική τους διαδρομή. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, αναδείχθηκαν στιγμές και παρασκήνια που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας τους στα γήπεδα.

Η αποκάλυψη του Τοροσίδη για την ΑΕΚ

Μία από τις ιστορίες που ξεχώρισαν ήταν αυτή που ανέφερε ο Βασίλης Τοροσίδης. Ο παίκτης αναφέρθηκε στην περίοδο που αγωνιζόταν στην ομάδα της Ξάνθης, και συγκεκριμένα κατά την τελευταία του χρονιά εκεί, τη σεζόν 2006/07. Τότε, ο Τοροσίδης υπενθύμισε στον Ντέμη Νικολαΐδη ότι ο τελευταίος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός και προχώρησε σε λεπτομερή περιγραφή του παρασκηνίου που οδήγησε στην μη ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε αυτή την άγνωστη πτυχή της ποδοσφαιρικής ιστορίας του Βασίλη Τοροσίδη.

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και η επικοινωνία με την Ξάνθη

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφηγούμενος την ιστορία, τοποθέτησε χρονικά το γεγονός στον χειμώνα του 2006. Όπως δήλωσε, εκείνη την περίοδο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ξάνθης, κύριο Πανόπουλο. Στην τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Νικολαΐδης εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει έναν παίκτη από την ομάδα του κυρίου Πανόπουλου.

Όταν ρωτήθηκε για το όνομα του παίκτη, ο Ντέμης Νικολαΐδης απάντησε ότι επρόκειτο για τον Βασίλη Τοροσίδη. Ο πρόεδρος της Ξάνθης, κύριος Πανόπουλος, ζήτησε τότε δύο με τρεις ημέρες προθεσμία για να απαντήσει στο αίτημα της ΑΕΚ.

Η ανατροπή και η εμφάνιση του Ολυμπιακού

Ωστόμως, η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε μια απρόσμενη τροπή. Δύο ημέρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντέμη Νικολαΐδη με τον κύριο Πανόπουλο, δημοσιεύματα σε «ερυθρόλευκες» εφημερίδες ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν για την απόκτηση του Βασίλη Τοροσίδη. Αυτή η πληροφορία άλλαξε τα δεδομένα της διαφαινόμενης μεταγραφής.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης προσπάθησε να επικοινωνήσει εκ νέου με τον κύριο Πανόπουλο μετά την εμφάνιση των δημοσιευμάτων. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο πρόεδρος της Ξάνθης δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο ναυάγιο της μεταγραφής του Τοροσίδη στην ΑΕΚ.

Η κατάληξη της μεταγραφής

Τελικά, ο Βασίλης Τοροσίδης δεν κατέληξε στην ΑΕΚ, παρά το αρχικό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί από τον Ντέμη Νικολαΐδη ως πρόεδρο της ομάδας. Η εξέλιξη με τα δημοσιεύματα και η αδυναμία επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Ξάνθης οδήγησαν σε διαφορετική κατάληξη.

Όπως διηγήθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Βασίλης Τοροσίδης κατέληξε στον Ολυμπιακό. Έτσι, μια μεταγραφική υπόθεση που ξεκίνησε με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε με την ένταξη του παίκτη σε άλλη μεγάλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του Τοροσίδη.

Με πληροφορίες από: Athletiko