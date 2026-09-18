Ο Νικολάου επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ενόψει Αστέρα AKTOR

Ο Δημήτρης Νικολάου ξεπέρασε επιτυχώς τον τραυματισμό του και είναι πλέον πλήρως διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο. Ο Έλληνας στόπερ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς, προσφέροντας μια σημαντική και ευχάριστη είδηση στον προπονητή Χρήστο Κόντη. Η ομάδα των Κρητικών ετοιμάζεται εντατικά για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι πριν από την καθιερωμένη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επιστροφή του Δημήτρη Νικολάου

Ο Δημήτρης Νικολάου είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς αποχώρησε από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό με σφίξιμο στον προσαγωγό. Αυτή η ενόχληση τον ανάγκασε να απουσιάσει από τον πρόσφατο αγώνα του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ, γεγονός που είχε δημιουργήσει ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Ωστόσο, ο Έλληνας στόπερ κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του και να επανέλθει δυναμικά στις προπονήσεις της ομάδας. Η συμμετοχή του σε φουλ ρυθμούς στην προπόνηση της Παρασκευής επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του και τον καθιστά διαθέσιμο για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους Αρκάδες, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στην αμυντική γραμμή του ΟΦΗ.

Προετοιμασία μετά τον θρίαμβο

Οι Κρητικοί βρέθηκαν κανονικά στις εγκαταστάσεις του ΒΑΚ, μόλις μία ημέρα μετά τον ιστορικό θρίαμβο που πανηγύρισαν επί της Χόφενχαϊμ. Παρά τη σπουδαία αυτή νίκη, η ομάδα δεν έχει τον χρόνο να την πανηγυρίσει εκτενώς, καθώς ο προγραμματισμός απαιτεί άμεση συγκέντρωση στον επόμενο αγώνα.

Το κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του ΟΦΗ πριν από τη διακοπή. Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος απέναντι στους Αρκάδες.

Το πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας

Στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με τους Γερμανούς ακολούθησαν ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας. Αυτό το πρόγραμμα κρίθηκε απαραίτητο για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των δυνάμεών τους, δεδομένου του υψηλού ρυθμού και της έντασης της προηγούμενης αναμέτρησης.

Για τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας, το προπονητικό πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής, με έμφαση στη βελτίωση της ακρίβειας και του ελέγχου της μπάλας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αγωνιστικά παιχνίδια, τα οποία συνέβαλαν στη διατήρηση της αγωνιστικής τους ετοιμότητας και στην ενίσχυση της συνοχής της ομάδας.

Ιατρικό δελτίο και ανακοίνωση αποστολής

Από την πλευρά του ιατρικού δελτίου των Κυπελλούχων, το μοναδικό όνομα που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτό είναι ο Νίκος Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης συνέχισε να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, σε μια προσπάθεια να επανέλθει πλήρως και να ενσωματωθεί ξανά με την υπόλοιπη ομάδα το συντομότερο δυνατό.

Η επόμενη προπόνηση για την ομάδα του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στις 19 Σεπτεμβρίου. Μετά το πέρας αυτής της προπονητικής μονάδας, αναμένεται να γίνει γνωστή η επίσημη αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία για την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta