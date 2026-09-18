Μπαρτζώκας: «Το πνεύμα νικητή ήταν εκεί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90 στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 για τους «ερυθρόλευκους». Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο πνεύμα νικητή που επέδειξε η ομάδα του, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για σημαντική βελτίωση σε πολλούς τομείς.

Η νίκη στον ημιτελικό και ο χαρακτήρας

Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τέλος, δείχνοντας χαρακτήρα απέναντι στην τουρκική ομάδα. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με διαφορά δύο πόντων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως το πνεύμα νικητή ήταν παρόν, γεγονός που βοήθησε την ομάδα να κερδίσει. Η βελτίωση στην άμυνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, προσφέροντας εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παικτών στο σουτ.

Τομείς προς βελτίωση

Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Για τον Ολυμπιακό, συγκεκριμένα, τόνισε πως απαιτείται βελτίωση σε πολλούς τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ των παικτών, καθώς και τις συνεργασίες τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής είναι η αποφυγή λαθών σε κρίσιμα παιχνίδια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε τα 11 λάθη που έγιναν στην αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό μεγάλο. Ζήτησε πιο ασφαλείς κατοχές της μπάλας από τους παίκτες του, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας κατοχών.

Διαχείριση παικτών και η δυναμική του αντιπάλου

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης χωρίς να χρησιμοποιηθούν παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό κρίνεται σημαντικό όχι μόνο για το επόμενο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για την αποφυγή κόπωσης των αθλητών στην αρχή της σεζόν. Η νίκη αυτή αποτελεί την αρχή της σεζόν και δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να διεκδικήσει έναν τίτλο.

Σχετικά με τον αντίπαλο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τη Φενέρμπαχτσε ως μια ομάδα με τεράστιες αμυντικές προοπτικές. Επισήμανε την παρουσία των Κι και Μέλι στη θέση 4, οι οποίοι θεωρούνται άπαιχτοι στην άμυνα, στις αλλαγές και στην κάλυψη των συμπαικτών τους. Επιπλέον, τα μεγαλόσωμα γκαρντ της τουρκικής ομάδας δυσκολεύουν το καλό vision στο παρκέ.

Νέες προσθήκες και η χημεία της ομάδας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ανάγκη να είναι όλοι «στην ίδια σελίδα», ειδικά μετά την απώλεια του βασικού πόιντ γκαρντ από την περασμένη σεζόν. Παρόλο που υπάρχουν ταλαντούχοι παίκτες σε αυτή τη θέση, όπως ο ΜακΙντάιρ, ο Μοντέρο και ο Τζόσεφ, η χημεία με τους υπόλοιπους είναι απαραίτητη.

Ο προπονητής σχολίασε επίσης την υψηλή ένταση του παιχνιδιού, η οποία οδήγησε σε πολλά λάθη. Εξέφρασε την αίσθηση ότι κάποιες φορές η τύχη δεν ήταν με το μέρος της ομάδας του, αναφέροντας ως παραδείγματα ένα κρίσιμο tip-in μετά από airball και ελεύθερες βολές που κέρδιζε ο αντίπαλος μετά από κλεψίματα. Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πιστεύει ότι η ομάδα είναι καλή και πως είναι θέμα χρόνου να τακτοποιηθούν όλα. Η ένταξη του Παπανικολάου και του τραυματία Μιλουτίνοφ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το σύνολο. Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα στοιχεία του παιχνιδιού θα γίνονται ολοένα και καλύτερα μέρα με τη μέρα.

Η σημασία της παρουσίας στον τελικό

Σε ερώτηση σχετικά με προηγούμενη δήλωσή του περί ανασφάλειας και τις νέες προσθήκες στην ομάδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε ότι δεν μπορεί να δηλώσει πιο άνετος ή πιο χαρούμενος. Ωστόσο, τόνισε ότι η δυνατότητα να αγωνιστεί η ομάδα σε αυτόν τον τελικό είναι πολύ σημαντική.

Η συμμετοχή στον τελικό του Super Cup της Euroleague προσφέρει μια πρώιμη ευκαιρία για διεκδίκηση τίτλου και ταυτόχρονα μια σημαντική δοκιμασία απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα της EuroLeague, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να αξιολογήσει τις δυνάμεις του στην αρχή της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta