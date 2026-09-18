Ο Φόστερ για τη νίκη του ΠΑΟΚ: «Είμαστε στο σημείο που θέλουμε, αλλά έχουμε δρόμο»

Ο Μάρκους Φόστερ αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν, σημειώνοντας το νικητήριο τρίποντο με την κόρνα της λήξης. Ο Αμερικανός γκαρντ, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, μίλησε για την πορεία της ομάδας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη, αλλά και διατηρώντας προσγειωμένη στάση για τις προκλήσεις που έρχονται. Τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται στο σημείο που επιθυμεί για την τρέχουσα περίοδο, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της.

Η νίκη επί της Παρτιζάν και η εξέλιξη της ομάδας

Ο Μάρκους Φόστερ ξεχώρισε στον αγώνα ενάντια στην Παρτιζάν, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, έχοντας 7 στα 10 τρίποντα. Το αποκορύφωμα της απόδοσής του ήταν το buzzer-beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, φωνάζοντας «παρών» σε μια κρίσιμη στιγμή. Μετά το τέλος του αγώνα, ο παίκτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που σημειώνει η ομάδα.

Στις δηλώσεις του, ο Φόστερ δήλωσε αρχικά: «Μπορεί να είναι προετοιμασία, αλλά χτίζουμε με νίκες σαν και αυτή. Δεν είναι μυστικό ότι χτίζουμε κάτι καλό. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες και φαίνεται αυτό τον νικάμε τις ομάδες που νικάμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο όμως, για να πετύχουμε τους στόχους μας». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση για τις δυνατότητες του συνόλου, αλλά και την επίγνωση των απαιτήσεων που υπάρχουν για την επίτευξη των τελικών στόχων.

Η συνεργασία με τον Νικ Καλάθη

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στον Μάρκους Φόστερ ήταν η συνεργασία του με τον Νικ Καλάθη, ειδικά στην κρίσιμη φάση του τελευταίου σουτ. Ο Φόστερ περιέγραψε τη συνεργασία τους ως «πολύ εύκολη, ειλικρινά!». Αυτό δείχνει την άμεση προσαρμογή και χημεία μεταξύ των δύο παικτών, παρά το σχετικά μικρό διάστημα που αγωνίζονται μαζί.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξήγησε περαιτέρω: «Παίζω με το Νικ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ήξερα ότι μπορεί να κάνει αυτήν την πάσα που μου έκανε στο τελευταίο σουτ και φυσικά βρήκε την τέλεια πάσα σε εκείνο το σημείο». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει στον συμπαίκτη του και την ικανότητα του Καλάθη να διαβάζει το παιχνίδι και να εκτελεί τις κατάλληλες πάσες σε κρίσιμες στιγμές.

Τα κλειδιά της επικράτησης

Μιλώντας για τους παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη, ο Μάρκους Φόστερ τόνισε ότι η ομάδα βρίσκει τον τρόπο να παίζει καλά, ακόμα και μέσα από τα λάθη της. Αναγνώρισε ότι υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η απόδοση δεν ήταν η επιθυμητή, ειδικά στον αμυντικό τομέα. «Νομίζω ότι στο βίντεο θα δούμε ότι δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε, ειδικά στην άμυνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε την ικανότητα της ομάδας να προσαρμόζεται και να βρίσκει λύσεις. «Βρήκαμε όμως τους τρόπους να «διαβάσουμε» κάποια πράγματα που κάνει ο αντίπαλος, να παλέψουμε και να παίξουμε physical», πρόσθεσε. Αυτό υποδηλώνει την πνευματική δύναμη και τη φυσική αντοχή των παικτών του ΠΑΟΚ, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την έκβαση του αγώνα.

Οι δηλώσεις για τον προπονητή Τρινκιέρι

Σε ερώτηση σχετικά με τον προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι, ο Μάρκους Φόστερ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του. Παρόλο που τον χαρακτήρισε «σκληρό κόουτς», δήλωσε κατηγορηματικά: «δε θα ήθελα κάποιον άλλον να με προπονεί εκτός από αυτόν!». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει ο παίκτης για τον προπονητή του.

Ο Φόστερ περιέγραψε τον Τρινκιέρι ως «πολύ απαιτητικό, αλλά και πολύ απλό σε αυτό που ζητάει». Εξήγησε ότι ο προπονητής «θα καθίσει και θα σου πει τι θέλει από σένα», γεγονός που απλοποιεί την επικοινωνία και τους ρόλους εντός της ομάδας. Συμπλήρωσε πως οι περίπου έξι εβδομάδες που βρίσκονται μαζί αποτελούν «μια εκπληκτική εμπειρία» για τον ίδιο.

Η σημασία των συνεχόμενων νικών

Τέλος, ο Μάρκους Φόστερ κλήθηκε να σχολιάσει τη σημασία της δεύτερης συνεχόμενης φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα της Euroleague. Ο παίκτης απάντησε ότι αυτό «σημαίνει πολλά!». Αυτές οι νίκες, όπως εξήγησε, αποτελούν σημαντικό δείκτη για την πορεία της ομάδας.

«Σημαίνει ότι είμαστε εκεί που θέλουμε για αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο», δήλωσε ο Φόστερ, διατηρώντας την προσγειωμένη του στάση. Κατέληξε λέγοντας: «Είναι καλό που πήραμε αυτές τις νίκες, αλλά χτίζουμε για κάτι μεγαλύτερο», υποδηλώνοντας ότι οι τρέχουσες επιτυχίες είναι βήματα προς την επίτευξη ευρύτερων και πιο φιλόδοξων στόχων για τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta