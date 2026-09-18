Θερμές αγκαλιές για Όσμαν και Λεσόρ μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παρτίζαν

Ο Τσέντι Όσμαν και ο Ματίας Λεσόρ συναντήθηκαν μετά το φινάλε του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον θερμά. Η συνάντηση των δύο αθλητών, οι οποίοι υπήρξαν παλιοί συμπαίκτες, έλαβε χώρα στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens. Συζήτησαν για αρκετή ώρα, δείχνοντας τη διαχρονική τους φιλία, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης που άνοιξε την αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Δραματικό φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» άνοιξε με μια συναρπαστική αναμέτρηση που προσέφερε έντονες συγκινήσεις. Ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη για τη νίκη.

Στο τέλος, οι Θεσσαλονικείς ήταν αυτοί που κατάφεραν να χαμογελάσουν, εξασφαλίζοντας μια οριακή νίκη με σκορ 100-99 επί της Παρτίζαν. Η επικράτηση του ΠΑΟΚ επισφραγίστηκε χάρη σε ένα μεγάλο και καθοριστικό τρίποντο, το οποίο σημείωσε ο Μάρκους Φόστερ ακριβώς με την κόρνα της λήξης του αγώνα, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη και ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο τουρνουά.

Η συνάντηση των δύο παλιών συμπαικτών στα αποδυτήρια

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης, ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στην αναμέτρηση, είχε μια ξεχωριστή συνάντηση. Βρέθηκε στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens και συναντήθηκε με τον Ματίας Λεσόρ, τον Γάλλο ψηλό που υπήρξε παλιός του συμπαίκτης σε προηγούμενη ομάδα.

Η συνάντηση των δύο αθλητών ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς αντάλλαξαν αγκαλιές με ειλικρίνεια και φανερή χαρά. Παρά το γεγονός ότι ο Όσμαν έχει πλέον αλλάξει φανέλα και αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα, η σχέση του με τον Λεσόρ παραμένει ισχυρή, όπως φάνηκε από την εκδήλωση της φιλίας τους αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Θερμές αγκαλιές και μακρά συζήτηση επιβεβαίωσαν τη φιλία

Οι δύο άντρες δεν περιορίστηκαν σε μια απλή τυπική συνάντηση, αλλά αντάλλαξαν θερμές αγκαλιές, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό που τους συνδέει από το παρελθόν. Η στιγμή αυτή ήταν γεμάτη συναισθήματα και φιλική διάθεση, καθώς οι παλιοί συμπαίκτες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά και να μοιραστούν στιγμές.

Μετά τις αγκαλιές, ο Τσέντι Όσμαν και ο Ματίας Λεσόρ συζήτησαν για αρκετή ώρα, δείχνοντας ότι είχαν πολλά να πουν ο ένας στον άλλον. Η συζήτηση αυτή, που έλαβε χώρα στους χώρους των αποδυτηρίων, υπογράμμισε πως οι παλιές αγάπες και οι φιλίες που δημιουργούνται μέσα από τον αθλητισμό δεν ξεχνιούνται εύκολα, παρά τις αλλαγές στις ομάδες και τις πορείες των παικτών.

Ο κοινός δεσμός από τον Παναθηναϊκό

Ο Ματίας Λεσόρ και ο Τσέντι Όσμαν μοιράστηκαν κοινές στιγμές αγωνιζόμενοι μαζί στον Παναθηναϊκό, μια περίοδο που φαίνεται να έχει σφυρηλατήσει τη φιλία τους. Αυτή η κοινή πορεία τους στην ελληνική ομάδα αποτελεί το υπόβαθρο της στενής τους σχέσης, η οποία διατηρείται ζωντανή και εκτός παρκέ, πέρα από τον ανταγωνισμό των αγώνων.

Η συνάντησή τους στο Telekom Center Athens, μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, αποτέλεσε μια ευκαιρία να ανανεώσουν τους δεσμούς τους και να επιβεβαιώσουν τη φιλία τους. Ο Λεσόρ, παρά την αλλαγή φανέλας του Όσμαν, έδειξε ότι βλέπει στο πρόσωπό του έναν καλό φίλο, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις που χτίζονται στον αθλητισμό συχνά αντέχουν στον χρόνο και τις αποστάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta