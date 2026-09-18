Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχτηκε τους Τσέντι Όσμαν και Τέλη Μυστακίδη στο T-Center

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, υποδέχτηκε στο T-Center τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς και τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για τους Θεσσαλονικείς. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου ο Παναθηναϊκός επρόκειτο να αγωνιστεί στον ημιτελικό του θεσμού.

Η παρουσία στο T-Center και οι υποδοχές

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:15. Η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε τον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ενός θεσμού που φέρει το όνομα του ιστορικού παράγοντα.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του τουρνουά, ο κ. Γιαννακόπουλος υποδέχτηκε στο γήπεδο, γνωστό και ως Telekom Center Athens ή κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τόσο τον Τσέντι Όσμαν όσο και τον Τέλη Μυστακίδη. Η παρουσία των δύο ανδρών σηματοδότησε σημαντικές στιγμές, με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού να τους καλωσορίζει θερμά.

Ο θερμός εναγκαλισμός με τον Τσέντι Όσμαν

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος παίκτης, ο οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό αγώνα του τουρνουά εναντίον της Παρτιζάν, δέχτηκε μια αγκαλιά από τον κ. Γιαννακόπουλο στο T-Center. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών παραμένουν εξαιρετικές, παρά την αποχώρηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνάντησε τον Cedi Osman και είχαν μια ένθερμη συνομιλία. Ο Όσμαν αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στον αγώνα του με την Παρτιζάν, επιβεβαιώνοντας την αξία του στο παρκέ.

Η συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη

Εκτός από τον Τσέντι Όσμαν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτησε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ο κ. Μυστακίδης ήταν παρών στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του να αγωνίζεται και να επικρατεί των Σέρβων. Η υποδοχή του κ. Μυστακίδη στο Telekom Center Athens από τον κ. Γιαννακόπουλο ήταν επίσημη και θερμή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Τέλη Μυστακίδη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που είχε δοθεί για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», υπογραμμίζοντας τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πορεία του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του τουρνουά

Πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ είχε ήδη δώσει τον δικό του ημιτελικό αγώνα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αντιμετωπίζοντας την Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει την Παρτιζάν με μια «εκατοστάρα», δηλαδή με μεγάλη διαφορά στο σκορ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε με buzzer beater του Μάρκους Φόστερ.

Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του επί των Σέρβων. Η νίκη αυτή εξασφάλισε την παρουσία του ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά.

Κοινή εμφάνιση και συνέχεια των ιδιοκτητών

Μετά τους χαιρετισμούς και τις συνομιλίες, οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Τέλης Μυστακίδης, μπήκαν μαζί στο γήπεδο. Η κοινή τους εμφάνιση συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα του κοινού, αναδεικνύοντας το κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν προς το Platinum Lounge Members Club, ολοκληρώνοντας τις επίσημες συναντήσεις τους στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το τουρνουά συνεχίστηκε με τους προγραμματισμένους αγώνες, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται για τον δικό του ημιτελικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta