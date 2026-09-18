Η πρώτη αίσθηση για τους δύο καινούριους γκολκίπερ του Ολυμπιακού

Ο Κ. Νικολακόπουλος, μέσω του blog του στο gazzetta, παρουσιάζει την πρώτη του εικόνα για τους δύο νέους γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Οι παρατηρήσεις του εστιάζουν κυρίως στην απόδοση του Ορτέγα, αναλύοντας την αρχική του συγκέντρωση και την αντίδρασή του κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αγώνων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει στιγμές που έδειξε εμπιστοσύνη, αλλά και σημεία που δημιούργησαν ερωτηματικά.

Η αρχική εικόνα του Ορτέγα και η συγκέντρωση

Ο Ορτέγα ξεκίνησε το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη. Σύμφωνα με την καταγραφή, ο βαθμός συγκέντρωσής του δεν ήταν υψηλός στην αρχή της αναμέτρησης. Αυτό φάνηκε καθαρά από μία λάθος πάσα προς τα αριστερά, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της φάσης που οδήγησε στο 0-1.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε προηγηθεί μία ακόμη απρόσεκτη μπαλιά του προς τα δεξιά, επιβεβαιώνοντας την αρχική έλλειψη συγκέντρωσης. Ο συντάκτης επισημαίνει ότι για έναν έμπειρο γκολκίπερ 34 ετών, ο οποίος έχει αγωνιστεί χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, όπως στη Μάντσεστερ Σίτι, η προσδοκία είναι για 100% συγκέντρωση από την έναρξη του αγώνα.

Η βελτίωση στην απόδοση μετά το γκολ

Παρά το αρχικό λάθος, ο Γερμανός γκολκίπερ παρουσίασε διαφορετική εικόνα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Έκανε focus και η απόδοσή του βελτιώθηκε σημαντικά. Αν και δεν χρειάστηκε να δοκιμαστεί σε φάσεις όπως αυτή του δοκαριού ή του γκολ των Πολωνών, ήταν παρών όποτε απαιτήθηκε.

Συγκεκριμένα, μπλόκαρε την μπάλα σε μία κεφαλιά και σε διάφορες σέντρες, τόσο ψηλές όσο και χαμηλές. Επίσης, βγήκε έγκαιρα και ψύχραιμα από την εστία του σε κρίσιμες στιγμές, ενώ κατάφερε να αποσοβήσει ένα κόρνερ υπέρ της Γιαγκελόνια. Η εικόνα του Ορτέγα μετά το 0-1 ήταν αυτή που θα έπρεπε να είχε και πριν από αυτό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα γκολ που δέχτηκε από ΟΦΗ και Γιαγκελόνια

Αναφορικά με τα δύο γκολ που δέχτηκε από τον ΟΦΗ και τη Γιαγκελόνια, μετά το μηδέν παθητικό που είχε διατηρήσει με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα, παρατηρείται μία ομοιότητα στις φάσεις. Και στα δύο περιστατικά, τα σουτ έγιναν από αρκετά κοντά και ψηλά στην εστία. Ενώ δεν μπορεί να του αποδοθεί άμεση ευθύνη για τα γκολ, υπάρχει η αίσθηση ότι ίσως μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η μπάλα κατευθύνθηκε ψηλά, αλλά πάνω στον τερματοφύλακα. Ο Ορτέγα δεν έμεινε όρθιος για να διώξει την μπάλα και δέχτηκε τα γκολ γονατίζοντας. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η Γιαγκελόνια είχε μελετήσει το γκολ του Κόντρο με τον ΟΦΗ, με αποτέλεσμα ο παίκτης της, ο Σμιτ, να σουτάρει με τον ίδιο τρόπο, ψηλά και στην ευθεία.

Τα ερωτηματικά και η συνολική αξιολόγηση

Στα δύο πρώτα του 90λεπτα, ο Ορτέγα έδωσε την εικόνα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον εμπιστευθεί. Ωστόσο, στα δύο τελευταία παιχνίδια, δημιούργησε ένα ερωτηματικό, το οποίο ενίσχυσε μία προηγούμενη αμφιβολία που είχε δημιουργηθεί από το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου στο Πανθεσσαλικό.

Σε εκείνη τη φάση, η ευθύνη βάρυνε ξεκάθαρα τον Ρέτσο για το κακό του γύρισμα. Παρόλα αυτά, δεν είχε παρατηρηθεί μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης εκ μέρους του Γερμανού τερματοφύλακα. Στο ίδιο παιχνίδι, υπήρξε και άλλη στιγμή που δεν είχε βγει γρήγορα από την εστία του, αν και πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Η γενική εικόνα που προκύπτει από τις παρατηρήσεις είναι ότι, ενώ ο Ορτέγα δεν φταίει άμεσα για τα γκολ που δέχεται, ταυτόχρονα δεν κάνει ούτε το «κάτι παραπάνω» που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση των φάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta