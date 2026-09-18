Οι διασταυρώσεις των «16» στο EuroVolley ανδρών: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία

Η πρώτη φάση του EuroVolley Ανδρών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας την κατάληξη των ομίλων και τη διαμόρφωση των ζευγαριών για την επόμενη, κρίσιμη, φάση των «16». Συνολικά, δεκαέξι εθνικές ομάδες κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών των ομάδων, που συνεχίζουν την πορεία τους, βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία επιστρέφει δυναμικά στους «16» του θεσμού, ένα σημαντικό επίτευγμα που είχε να συμβεί από το 2019.

Η πορεία της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του EuroVolley Ανδρών, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αγωνιστικότητα. Κατέλαβε την τρίτη θέση στον Α' όμιλο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση των «16».

Ο συνολικός απολογισμός της «γαλανόλευκης» στη φάση των ομίλων ήταν εννέα βαθμοί, αποτέλεσμα τριών νικών και δύο ηττών. Αυτή η επίδοση της επέτρεψε να συνεχίσει να διεκδικεί μία θέση στα προημιτελικά και πέρα από αυτά, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η επιστροφή της Ελλάδας σε αυτή τη φάση μετά από τέσσερα χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό βόλεϊ και τους φίλους του αθλήματος.

Η διασταύρωση με τη Φινλανδία

Στο πλαίσιο των νοκ άουτ αγώνων, η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία. Η Φινλανδία τερμάτισε δεύτερη στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης, έχοντας επιδείξει και αυτή μια δυνατή και αξιόλογη παρουσία στην πρώτη φάση. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προχωρήσει στην επόμενη φάση των προημιτελικών του EuroVolley.

Ο κρίσιμος αγώνας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 17:00, ώρα Ελλάδας, επιτρέποντας στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της εθνικής. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει αυτόν τον σημαντικό αγώνα είναι το Τορίνο, μια πόλη που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή αρκετών κρίσιμων παιχνιδιών του φετινού EuroVolley.

Επόμενοι πιθανοί αντίπαλοι και το πρόγραμμα των τελικών φάσεων

Σε περίπτωση που η ελληνική ομάδα καταφέρει να προκριθεί από τον αγώνα της Κυριακής και να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή ενός άλλου σημαντικού ζευγαριού. Συγκεκριμένα, ο επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ της Ιταλίας και της Δανίας, δύο ομάδων που διαθέτουν τη δική τους δυναμική και έχουν δείξει καλές επιδόσεις στο τουρνουά.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι ήδη καθορισμένο για τις επόμενες φάσεις, προσφέροντας ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα στους φίλους του βόλεϊ. Οι προημιτελικοί αγώνες του EuroVolley θα διεξαχθούν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενοι θέαμα υψηλού επιπέδου και έντονες συγκινήσεις. Στη συνέχεια, οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όπου θα κριθούν οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Η κορύφωση της διοργάνωσης θα έρθει με τους τελικούς. Ο μικρός τελικός, που θα αναδείξει την τρίτη θέση, καθώς και ο μεγάλος τελικός, όπου θα στεφθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης, θα διεξαχθούν αμφότεροι στις 26 Σεπτεμβρίου. Όλοι αυτοί οι κρίσιμοι αγώνες των τελικών φάσεων θα φιλοξενηθούν στην πόλη του Μιλάνου, ολοκληρώνοντας έτσι το φετινό EuroVolley Ανδρών με τις τελευταίες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko