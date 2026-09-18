Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμπέν Σομπρίνο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ισπανού φορ, Ρουμπέν Σομπρίνο. Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς κατέληξε στον επιθετικό που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Μάναλη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ρουμπέν Σομπρίνο υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε επίσημα από τον «Ιστορικό», ενισχύοντας σημαντικά το επιθετικό τμήμα της ομάδας.

Το προφίλ του Ισπανού επιθετικού

Ο Ρουμπέν Σομπρίνο είναι ένας 34χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός επιθετικός. Το ύψος του ανέρχεται στα 1,85 μέτρα, προσφέροντας λύσεις στον αέρα και στο δημιουργικό παιχνίδι.

Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1992 στο Νταϊμιέλ της Ισπανίας και πέρα από την κύρια θέση του, μπορεί να καλύψει και τις πλάγιες θέσεις της επίθεσης, προσδίδοντας ευελιξία στο σύστημα της ομάδας.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή

Ο Ισπανός φορ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας «προϊόν» των φημισμένων τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα της «βασίλισσας».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, φόρεσε επίσης τις φανέλες των Πονφεραντίνα και Τζιρόνα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ακολούθως, πέρασε και από την Ντεπορτίβο Αλαβές, πριν μετακινηθεί σε μεγαλύτερους συλλόγους.

Η θητεία στη Βαλένθια και οι διακρίσεις

Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα του Σομπρίνο ήταν η Βαλένθια, στην οποία εντάχθηκε. Με την ομάδα της Βαλένθια, ο Ισπανός επιθετικός κατέκτησε το Copa del Rey την αγωνιστική περίοδο 2018/19, μία σημαντική διάκριση.

Επιπλέον, αγωνίστηκε και στο UEFA Europa League με τη Βαλένθια, όπου κατάφερε να καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στη Σέλτικ. Η Βαλένθια είχε δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ το 2019 για να τον αποκτήσει από την Αλαβές, αναδεικνύοντας την αξία του.

Οι τελευταίοι σταθμοί της καριέρας του

Μετά τη θητεία του στη Βαλένθια, ο Ρουμπέν Σομπρίνο αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιθ. Ο τελευταίος του σταθμός πριν τον Πανιώνιο ήταν η Κουλτουράλ Λεονέσα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Σομπρίνο αγωνίστηκε με την Κουλτουράλ Λεονέσα στη Segunda División, τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στις 29 εμφανίσεις που πραγματοποίησε, σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πανιωνίου

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανιώνιος δήλωσε:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή Rubén Sobrino. Ο Rubén Sobrino γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1992 στο Νταϊμιέλ της Ισπανίας και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, ενώ μπορεί να καλύψει και τις πλάγιες θέσεις της επίθεσης.»

«Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια. Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Πονφεραντίνα και Τζιρόνα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και της Ντεπορτίβο Αλαβές.»

«Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey την αγωνιστική περίοδο 2018/19, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Europa League, καταγράφοντας ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στη Σέλτικ. Ακολούθησε η Κάντιθ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Κουλτουράλ Λεονέσα στη Segunda División.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με την ευχή: «Rubén, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την "κυανέρυθρη" φανέλα!»

Με πληροφορίες από: Gazzetta