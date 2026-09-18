Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη επί της Παρτίζαν με σκορ 100-99, χάρη σε ένα τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή του αγώνα. Η επικράτηση αυτή ήρθε στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου ο Δικέφαλος του Βορρά έδειξε ότι μπορεί όχι μόνο να ανταγωνιστεί αλλά και να κερδίσει ακόμα και ομάδες που συμμετέχουν στην EuroLeague.

Η μεγάλη νίκη του Δικεφάλου

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και η πρόσφατη αναμέτρηση με την Παρτίζαν αποτέλεσε μια σημαντική ένδειξη των δυνατοτήτων της. Ο Δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να επικρατήσει με το οριακό σκορ 100-99, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη υπογραμμίζει την ικανότητα της ομάδας να αντιμετωπίζει και να κερδίζει ισχυρούς αντιπάλους, ακόμα και εκείνους που αγωνίζονται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναμέτρηση με την Παρτίζαν, μια ομάδα με παρουσία στην EuroLeague, έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να αποδείξει ότι η προετοιμασία του αποδίδει καρπούς. Η επικράτηση αυτή αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια και ενισχύει την αισιοδοξία για τους επερχόμενους αγώνες και τις διοργανώσεις.

Το τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή

Η πιο καθοριστική στιγμή του αγώνα ήταν αναμφίβολα το «buzzer beater» τρίποντο του Μάρκους Φόστερ. Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, με μια «τρίποντη βόμβα», ευστόχησε με τη λήξη του χρόνου, δίνοντας τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Το σουτ του Φόστερ ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η φάση του νικητήριου τριπόντου ξεκίνησε με μια «μαγική ασίστ» από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος πάσαρε την μπάλα πίσω από την πλάτη του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το κρίσιμο σουτ. Η ψυχραιμία του Φόστερ και η ακρίβεια στην εκτέλεση του τριπόντου ήταν αυτά που σφράγισαν το τελικό σκορ και χάρισαν την επικράτηση στον Δικέφαλο.

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν διεξήχθη στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το τουρνουά αυτό διοργανώνεται από τον Παναθηναϊκό και αποτελεί έναν θεσμό στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού αθλητισμού. Η συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη διοργάνωση προσέφερε στους φιλάθλους μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου μπάσκετ.

Η παρουσία ομάδων όπως η Παρτίζαν στο τουρνουά αναδεικνύει τη σημασία και το κύρος της διοργάνωσης, η οποία τιμά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και παράλληλα προσφέρει δυνατούς αγώνες προετοιμασίας για τις ομάδες που συμμετέχουν.

Η εξαιρετική εμφάνιση των παικτών του Αντρέα Τρινκέρι

Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με οδηγούς τον Αμερικανό Μάρκους Φόστερ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της τελευταίας φάσης, αλλά και τους Όσμαν και Νικ Καλάθη, η ομάδα έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία των παικτών και η εκτέλεση του αγωνιστικού πλάνου συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της σημαντικής νίκης.

Η απόδοση των βασικών παικτών, σε συνδυασμό με την ομαδική προσπάθεια, άφησε τεράστιες υποσχέσεις για το μέλλον της ομάδας. Η εμφάνιση αυτή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει το ταλέντο και τη δυναμική να διεκδικήσει τους στόχους του στις επερχόμενες διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση

Οι καλύτερες φάσεις από την απίστευτη επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Παρτίζαν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Τα στιγμιότυπα του αγώνα περιλαμβάνουν εντυπωσιακά καλάθια, δυνατές άμυνες και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και ανατροπές, κρατώντας τους πάντες σε αγωνία μέχρι την τελευταία κατοχή.

Η ανάλυση των στιγμιότυπων αναδεικνύει την ποιότητα του μπάσκετ που προσέφεραν και οι δύο ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει χαρακτήρα και αποφασιστικότητα για να φτάσει στη νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta