Ο Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Ήταν σαν να παίζαμε πλέι οφ – Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό του Super Cup της Euroleague, επικρατώντας της Φενερμπαχτσέ με σκορ 92-90 σε έναν αγώνα υψηλής έντασης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις όπου αναφέρθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού, το οποίο παρομοίασε με αγώνα πλέι οφ.

Η νίκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν για την ομάδα του Πειραιά, σηματοδοτώντας μια δυναμική έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και καθιστώντας την πρόκριση ακόμα πιο σπουδαία.

Η πρόκριση στον τελικό του Euroleague Super Cup

Ο Ολυμπιακός, με την επικράτησή του επί της τουρκικής ομάδας, εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τον κάτοχο του τροπαίου.

Ο αγώνας με τη Φενερμπαχτσέ αποτέλεσε τον πρώτο ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, με τον Ολυμπιακό να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του για μια επιτυχημένη πορεία στη διοργάνωση, παρόλο που βρισκόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Η ένταση και η απόδοση της Φενερμπαχτσέ

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τον χαρακτήρα της αναμέτρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε αγώνα playoff». Τόνισε ότι και οι δύο ομάδες είχαν διάθεση να αγωνιστούν και αναγνώρισε την καλή απόδοση της Φενερμπαχτσέ, καθώς η ένταση του αγώνα ήταν υψηλή.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε ότι η τουρκική ομάδα «έπαιξε πάρα πολύ καλά έχοντας μεγάλο ποσοστό στα σουτ τριών πόντων». Επίσης, σημείωσε ότι η Φενερμπαχτσέ διαθέτει «μεγαλόσωμα γκαρντ που μπορούν να εκμεταλλευτούν εύκολα τις καταστάσεις iso», κάτι που δημιούργησε δυσκολίες στην ελληνική ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Αμυντική κατεύθυνση και επιθετική αυτοπεποίθηση

Αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του στο παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρατήρησε ότι ο Ολυμπιακός «δεν είχε καλή αμυντική κατεύθυνση στο συγκεκριμένο παιχνίδι» και δεν κατέγραψε «πολλά μπλοκ». Αυτές οι επισημάνσεις αφορούν το αμυντικό κομμάτι, όπου φαίνεται να υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης, ειδικά σε ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας.

Ωστόσο, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε και στα θετικά στοιχεία, τονίζοντας ότι «η επίθεση μας μας έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμασταν και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια». Η επιθετική λειτουργία της ομάδας ήταν αυτή που τελικά οδήγησε στην επικράτηση και την πρόκριση, παρά τις αμυντικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην αναμέτρηση.

Ο ρόλος του προπονητή και η θέληση των παικτών

Σχετικά με τον ρόλο του προπονητή και την ετοιμότητα των παικτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε εμφατικά: «Κανείς προπονητής αυτή τη στιγμή δεν είναι μάγος». Υπογράμμισε ότι η επιτυχία είναι «θέμα καθημερινής δουλειάς» και ότι οι προπονητές «πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο» για να δουλέψουν με τις ομάδες τους, ειδικά στην αρχή της σεζόν.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ανέφερε επίσης ότι «οι παίκτες θα ήθεραν με δέκα προπονήσεις να μπουν και να παίξουν». Ωστόσο, τόνισε τη σημασία του εσωτερικού κινήτρου, λέγοντας ότι «το πάθος το αίσθημα και η θέληση των παικτών είναι κάτι σημαντικό και δεν μπορείς να το ελέγξεις», αναγνωρίζοντας την προσωπική συμβολή των αθλητών στην απόδοση της ομάδας και στην έκβαση των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko