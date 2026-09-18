Η Ελλάδα σε τροχιά ανόδου στη βαθμολογία της UEFA, σύμφωνα με το Football Meets Data

Οι ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καταγράφοντας νικηφόρα αποτελέσματα στις League Phase των διοργανώσεων. Αυτή η δυναμική εκκίνηση είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, φέρνοντάς την πολύ κοντά στην πολυπόθητη δέκατη θέση.

Η γνωστή σελίδα προβλέψεων Football Meets Data, μετά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, προχώρησε σε εκτιμήσεις για την τελική κατάταξη, προβλέποντας ένα εντυπωσιακό φινάλε για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της, η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στην ένατη θέση του σχετικού ranking στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Η δυναμική εκκίνηση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών συλλόγων ξεκίνησαν με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ σημείωσαν νίκες στις League Phase των Champions και Europa League. Ειδικότερα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ ξεκίνησαν δυναμικά στη League Phase του Europa League, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της χώρας.

Αυτή η εξαιρετική εκκίνηση είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της UEFA, με την Ελλάδα να εκτοξεύεται και να βρίσκεται πλέον μια «ανάσα» από την 10η θέση. Η απόσταση που τη χωρίζει από αυτή την κρίσιμη θέση είναι κάτι λιγότερο από μία ισοπαλία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data για την τελική κατάταξη

Η εξειδικευμένη σελίδα Football Meets Data, γνωστή για τις προβλέψεις της, έκανε την εκτίμησή της για την τελική κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA στο τέλος της σεζόν. Οι αναλύσεις της δείχνουν ότι η συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου θα είναι ανάλογη της αρχής για τις ελληνικές ομάδες.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, η Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρώσει τη σεζόν στην ένατη θέση του σχετικού ranking. Η εκτίμηση αυτή τοποθετεί τη χώρα μας σχεδόν 1.500 πόντους πάνω από την Τσεχία, αναδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά που προβλέπεται να δημιουργηθεί.

Η Ελλάδα φαβορί για την πρώτη δεκάδα

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League άλλαξαν τις προβλέψεις για τη βαθμολογία της UEFA, καθιστώντας την Ελλάδα φαβορί για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα. Το Football Meets Data υπολογίζει ότι η χώρα μας έχει 59,2% πιθανότητες να μπει στο top-10, ποσοστό που την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της.

Μετά το προηγούμενο διήμερο των ευρωπαϊκών αγώνων, η Ελλάδα ανέβηκε κατά 16 μονάδες στις πιθανότητες αυτές. Η κατάληψη της 10ης θέσης στην πενταετή κατάταξη της UEFA έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξασφαλίζει στον πρωταθλητή του πρωταθλήματος απευθείας θέση στο Champions League το 2028.

Η επίδραση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστών

Η πορεία της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA επηρεάστηκε και από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Συγκεκριμένα, οι ήττες των Βικτόρια Πλζεν, Λεχ Πόζναν και Γιαγκελόνια, με την τελευταία να χάνει στο Καραϊσκάκη, συνέβαλαν στο να ψαλιδιστεί η απόσταση της Ελλάδας από την πρώτη δεκάδα.

Η νίκη-έκπληξη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, σε συνδυασμό με τη βαριά εντός έδρας ήττα της Βικτόρια Πλζεν από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις πιθανότητες τόσο της Ελλάδας όσο και της Τσεχίας να τερματίσουν στην πρώτη δεκάδα της πενταετούς κατάταξης. Οι πιθανότητες της Τσεχίας να μπει στο top-10 μειώθηκαν στο 25,7%, ενώ η Δανία, με τους τέσσερις εκπροσώπους της στο Conference League, ακολουθεί με 14,1%. Η Πολωνία, τέλος, έχει μόλις 1,1% πιθανότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko