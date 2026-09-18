Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Euroleague Super Cup μετά από ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90 στον ημιτελικό του πρώτου Euroleague Super Cup, που διεξήχθη στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας μια επική ανατροπή στην τελευταία περίοδο, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με 11 πόντους. Κορυφαίος για την ελληνική ομάδα αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε και το νικητήριο καλάθι.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Φενέρμπαχτσε

Ο αγώνας, που ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 για τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε με τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει το προβάδισμα. Το πρώτο καλάθι του αγώνα σημειώθηκε με τρίποντο από τον Μπίνγκχαμ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με δίποντο του Χολ και τρίποντο του Γουόρντ, φτάνοντας στο 5-3 στο 08:11. Η Φενέρμπαχτσε, με τον Μέλι, ισοφάρισε σε 10-10 στο 05:24, ενώ οι Πειραιώτες βρέθηκαν μπροστά με 14-10 στο 04:33.

Ωστόσο, η τουρκική ομάδα, με ένα επιμέρους σκορ 10-3, πέρασε μπροστά με 20-17 στο 01:46. Παρά την ισοφάριση του Μοντέρο με τρίποντο, η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 25-20, εκμεταλλευόμενη και τα έξι λάθη των Πειραιωτών.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού και η διατήρηση της διαφοράς

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Γιούζανγκ σκόραρε με τρίποντο, ενώ οι Τζόουνς και Τζόσεφ απάντησαν με δίποντα για το 24-28 στο 08:20. Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφια νούμερα, φτάνοντας στο +11 (35-24) στο 14ο λεπτό, χάρη σε πέντε πόντους του Κι και δύο του Μπίνγκχαμ. Ο Ολυμπιακός αντέδραξε, μειώνοντας στους τέσσερις πόντους (35-31) στο 16ο λεπτό, με τέσσερις πόντους του Εντιάι και δύο του Μοντέρο.

Παρόλα αυτά, η Φενέρμπαχτσε ξέφυγε εκ νέου με 40-31 στο 17ο λεπτό και αργότερα με 43-33 στο 02:33. Στο φινάλε του ημιχρόνου, οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ πρωταγωνίστησαν στην αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι μείωσαν τη διαφορά με επιμέρους σκορ 10-2, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 45-43 υπέρ της Φενέρμπαχτσε.

Το τρίτο δεκάλεπτο και η διψήφια διαφορά των Τούρκων

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Σιλντς, ενώ ο Γουόρντ απάντησε με δίποντο στο 09:17 για το 45-48. Με ένα σερί 6-0, μετά από τρίποντο του Μπίνγκχαμ, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 51-51. Στο 06:16, μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Χολ, οι Πειραιώτες πέρασαν μπροστά στο σκορ με 58-55. Η απάντηση των Τούρκων ήταν άμεση, καθώς με ένα σερί 6-0 ανέκτησαν το προβάδισμά τους (61-58) στο 04:08.

Με δύο τρίποντα του Χόρτον-Τάκερ, η Φενέρμπαχτσε έφτασε στο 69-62 στο 27ο λεπτό. Μάλιστα, στο 01:32, η διαφορά έφτασε τους 11 πόντους (76-55). Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται με 78-69.

Η επική ανατροπή στην τελευταία περίοδο

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός έβγαλε σπουδαία αντίδραση. Ο Φουρνιέ σκόραρε στις αρχές της περιόδου, ενώ τα κλεψίματα των Φουρνιέ και Μοντέρο, μαζί με το τρίποντο του Εντιάι, έφεραν το σκορ στο 81-76 στο 33ο λεπτό. Ο Τζόζεφ πήρε τη σκυτάλη και με πέντε προσωπικούς πόντους ισοφάρισε σε 81-81 στο 34ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 85-83, πριν η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίσει σε 85-85 στο 37ο λεπτό.

Δύο λεπτά πριν από τη λήξη, οι Πειραιώτες πήγαν στο 90-85, αλλά οι Σιλντς και Κι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, 90-90, στο 1:52. Στα 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε το 92-90, δίνοντας το προβάδισμα και τη νίκη στον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε είχε την ευκαιρία να απαντήσει, όμως ο Σιλντς αστόχησε σε τρίποντο στα 35 δευτερόλεπτα, ενώ οι Χόρτον-Τάκερ και Κι δεν βρήκαν επίσης στόχο στην τελευταία επίθεση, με τους «ερυθρόλευκους» να κρατούν τη νίκη και να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό.

Οι πρωταγωνιστές και ο τελικός

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, σημειώνοντας και το νικητήριο καλάθι. Ο Χολ πρόσθεσε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, κάνοντας double-double, ο Μοντέρο είχε 13 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ σημείωσε 10 πόντους και 3 ασίστ. Για τη Φενέρμπαχτσε, ξεχώρισαν ο Σιλντς με 18 πόντους και ο Κι με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (19/9, 20:00) τον νικητή της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Gazzetta