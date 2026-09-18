Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δημιουργεί πρόγραμμα στήριξης για νέους αθλητές

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης για νέους αθλητές, με την ονομασία «Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων – Brisbane 2032». Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Ολομέλεια της ΕΟΕ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για το μέλλον

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, βασίζεται στον επιτυχημένο σχεδιασμό και τη φιλοσοφία λειτουργίας της Προολυμπιακής Ομάδας που έχει δημιουργηθεί για το Λος Άντζελες το 2028. Την εισήγηση για τη δημιουργία της «Αναπτυξιακής Ομάδας Νέων – Brisbane 2032» πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, Δημοσθένης Γυρούσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κεντρικό στόχο να εντοπίσει έγκαιρα αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 14 έως 18 ετών, οι οποίοι διαθέτουν ελπιδοφόρες προοπτικές στον χώρο του αθλητισμού. Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε αυτούς τους νέους, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να αποτελέσουν την αυριανή Προολυμπιακή και Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας.

Στόχοι και διάρκεια της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα «Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων – Brisbane 2032» έχει σχεδιαστεί με αρχική διάρκεια δύο ετών. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας του για επιπλέον δύο έτη, εφόσον κριθεί απαραίτητο και αποδοτικό. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη επένδυση στα νέα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού, εξασφαλίζοντας συνέχεια και σταθερότητα στην υποστήριξή τους.

Ο βασικός στόχος παραμένει η έγκαιρη αναγνώριση και η συστηματική καλλιέργεια των ικανοτήτων των νεαρών αθλητών. Η ΕΟΕ επιδιώκει να τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια και την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως το ταλέντο τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην κορυφή του αθλητισμού, φτάνοντας έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κριτήρια επιλογής και έναρξη λειτουργίας

Η «Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων» αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η επιλογή των αθλητών που θα ενταχθούν σε αυτή την ομάδα θα βασιστεί σε αντικειμενικά και μετρήσιμα αγωνιστικά κριτήρια. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη διαδικασία επιλογής, εστιάζοντας στις πραγματικές επιδόσεις και δυνατότητες των αθλητών.

Ιδιαίτερη έμφαση κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα δοθεί στις διεθνείς διακρίσεις που έχουν επιτύχει κατά την τελευταία χρονιά. Αυτό το κριτήριο υπογραμμίζει τη σημασία της αγωνιστικής εμπειρίας και της επιτυχίας σε υψηλό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τους αθλητές που έχουν ήδη δείξει το δυναμικό τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τους νέους αθλητές

Οι αθλητές που θα επιλεγούν για την Αναπτυξιακή Ομάδα θα λάβουν ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης. Ένα από τα βασικά σκέλη του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση, η οποία θα παρέχεται μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή», με τη συμμετοχή χορηγών. Αυτή η υποστήριξη θα καλύπτει την προετοιμασία τους και τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένους και επιλεγμένους αγώνες που έχουν υψηλή αγωνιστική σημασία.

Επιπλέον, οι αθλητές θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη ιατρική και διαγνωστική υποστήριξη, η οποία θα παρέχεται μέσω των συνεργαζόμενων με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ιατρικών και Διαγνωστικών κέντρων. Θα τους παρέχεται επίσης ο απαραίτητος αθλητικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική προπόνηση και την αγωνιστική τους εξέλιξη. Τέλος, η ΕΟΕ θα υποστηρίζει ενεργά την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των αθλητών, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη της αθλητικής και εκπαιδευτικής τους πορείας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμεληθεί κανένας τομέας της ανάπτυξής τους.

Η δήλωση του προέδρου της ΕΟΕ

Σε δήλωσή του σχετικά με τη δημιουργία του νέου προγράμματος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε το καθήκον της ΕΟΕ να «κοιτάζει πέρα από το σήμερα και να επενδύει στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού». Ο κ. Κούβελος υπογράμμισε ότι με το νέο πρόγραμμα στήριξης αθλητών και αθλητριών ηλικίας 14 έως 18 ετών, δημιουργείται μια οργανωμένη γέφυρα από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες προς την κορυφή του αθλητισμού και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ανέφερε επίσης ότι στόχος είναι να προσφερθούν στα νέα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, η υποστήριξη και οι ευκαιρίες που χρειάζονται για να εξελίξουν το ταλέντο τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα ταλέντο δεν θα χαθεί ή θα σταματήσει τον αθλητισμό, λόγω έλλειψης στήριξης ή πόρων», δήλωσε ο κ. Κούβελος, προσθέτοντας ότι η ΕΟΕ επενδύει έγκαιρα στη νέα γενιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta