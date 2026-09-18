Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για τον ΠΑΟΚ κατά την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με την Παρτίζαν, στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο Τούρκος φόργουορντ ξεχώρισε με την απόδοσή του, σημειώνοντας ένα σημαντικό μέρος των πόντων της ομάδας του. Η διοργάνωση αυτή φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, συγκεντρώνοντας ομάδες για φιλικές αναμετρήσεις.

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο ΠΑΟΚ τέθηκε αντιμέτωπος με την Παρτίζαν σε μία από τις αναμετρήσεις του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Αυτή η σημαντική διοργάνωση διεξάγεται με οικοδεσπότη τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τις συμμετέχουσες ομάδες στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens.

Εκτός από τις δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν, τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, στο τουρνουά συμμετέχει και μία ακόμη ευρωπαϊκή ομάδα, η γαλλική Μπουργκ. Η παρουσία αυτών των ομάδων προσδίδει κύρος στη διοργάνωση και προσφέρει μια καλή ευκαιρία για αγωνιστική προετοιμασία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία του Τσέντι Όσμαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν ήταν καθοριστική. Ο Τούρκος φόργουορντ αναδείχθηκε με διαφορά ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Δικεφάλου κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα με την επιθετική του δεινότητα.

Ο Όσμαν ήταν πραγματικά ασταμάτητος καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει με συνέπεια. Η απόδοσή του ήταν τόσο υψηλή που ξεχώρισε αμέσως ως ο κύριος επιθετικός πυλώνας του ΠΑΟΚ στα αρχικά στάδια του αγώνα.

Η συνεισφορά του σε αριθμούς

Σε ένα διάστημα μόλις 07:07 λεπτών συμμετοχής εντός του πρώτου δεκαλέπτου, ο Τσέντι Όσμαν κατάφερε να σημειώσει 15 πόντους. Αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς οι πόντοι του αποτελούσαν σχεδόν το 60% των συνολικών πόντων που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο, οι οποίοι ανήλθαν στους 26.

Πέρα από την εντυπωσιακή του συγκομιδή σε πόντους, ο Τούρκος φόργουορντ είχε και άλλες ενέργειες στο παιχνίδι του. Κατάφερε να ευστοχήσει σε ένα τρίποντο, ενώ είχε και δύο χαμένες βολές. Επιπλέον, συνέλεξε ένα ριμπάουντ, συμπληρώνοντας την εικόνα της ενεργούς του παρουσίας στο παρκέ.

Η αλλαγή και η εξέλιξη του σκορ

Η στιγμή που ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε από το παιχνίδι για να περάσει αλλαγή, αποδείχθηκε κομβική για την πορεία του σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά την έξοδό του από το παρκέ, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε την απουσία του και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, περνώντας μπροστά στο σκορ.

Η πρώτη περίοδος της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με την Παρτίζαν να βρίσκεται σε θέση οδηγού, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 26-30 υπέρ της. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει περαιτέρω τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Όσμαν όσο βρισκόταν εντός του αγωνιστικού χώρου για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta