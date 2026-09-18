Ο Πέδρο Ακόστα ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην Αυστρία

Ο Πέδρο Ακόστα της KTM αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής στο Red Bull Ring, κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix Αυστρίας. Ο Ισπανός πραγματοποίησε μια κυρίαρχη εμφάνιση, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, η οποία αποτελεί τον 15ο αγώνα του MotoGP για το 2026. Η δράση στην πίστα διακόπηκε προσωρινά λόγω πτώσης του Άλεξ Μάρκεθ, ενώ οι δέκα πρώτοι αναβάτες εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Η κυρίαρχη εμφάνιση του Ακόστα

Ο Πέδρο Ακόστα, οδηγός της KTM, ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στο Red Bull Ring την Παρασκευή, επιδεικνύοντας μια ιδιαίτερα επιβλητική παρουσία στην πίστα. Ο Ισπανός σημείωσε χρόνο 1:28,381 στα τελευταία λεπτά των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με μια εντυπωσιακή επίδοση. Η επίδοσή του ήταν κατά 0,127 δευτερόλεπτα ταχύτερη από αυτή του Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, έχοντας και εκείνος μια εξαιρετική ημέρα.

Οι ομάδες και οι αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή επίδοση. Ο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε πλήρως τον διαθέσιμο χρόνο, θέτοντας τον πήχη ψηλά για τους αντιπάλους του στο Grand Prix Αυστρίας, το οποίο αποτελεί τον 15ο αγώνα του MotoGP για το 2026 και διεξάγεται στο Red Bull Ring.

Η διακοπή των δοκιμών και η πτώση του Μάρκεθ

Η διαδικασία των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών διακόπηκε προσωρινά, περίπου 11 λεπτά πριν από το φινάλε της. Αιτία ήταν η πτώση του Άλεξ Μάρκεθ, αναβάτη της Gresini, στην έξοδο της στροφής 1. Το ατύχημα χαρακτηρίστηκε ως περίεργο, ωστόσο ο αναβάτης ήταν καλά στην υγεία του και δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, καθησυχάζοντας τους πάντες.

Μετά την απαραίτητη διακοπή για την απομάκρυνση της μοτοσικλέτας από την πίστα και τον έλεγχο της ασφάλειας του αγωνιστικού χώρου, η δράση συνεχίστηκε κανονικά. Ο Άλεξ Μάρκεθ μπόρεσε να επιστρέψει στην πίστα και να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του για την ημέρα, παρά το απρόοπτο συμβάν.

Οι δέκα πρώτοι αναβάτες και η πρόκριση στο Q2

Πίσω από τον Πέδρο Ακόστα και τον Φερμίν Αλντεγκέρ, την τρίτη θέση στην κατάταξη κατέλαβε ο Άι Ογκούρα. Ο Ογκούρα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση αυτή την εβδομάδα με την ομάδα Trackhouse, δείχνοντας άμεσα ανταγωνιστικότητα και καταφέρνοντας να βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Την τέταρτη θέση πήρε ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, ενώ ο έτερος πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, βρέθηκε στην πέμπτη θέση, διατηρώντας την παρουσία του στην κορυφή.

Την πρώτη δεκάδα των αναβατών που εξασφάλισαν την πρόκριση συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 στην έκτη θέση, ο Μπραντ Μπίντερ με μια πολύ καλή προσπάθεια στην έβδομη, ο Άλεξ Μάρκεθ στην όγδοη, ο Μάρκο Μπετζέκι στην ένατη και ο Φάμπιο Κουαρταραρό στη δέκατη θέση. Αυτοί οι δέκα αναβάτες πήραν το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο, διεκδικώντας τις καλύτερες δυνατές θέσεις εκκίνησης.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στο Grand Prix Αυστρίας

Η δράση στο Grand Prix Αυστρίας συνεχίζεται με ένα γεμάτο πρόγραμμα το Σάββατο, προσφέροντας στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού περισσότερες συγκινήσεις. Οι αναβάτες θα βρεθούν ξανά στην πίστα για τη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11:10 ώρα Ελλάδος, δίνοντας τους την ευκαιρία για περαιτέρω ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον κύριο αγώνα της Κυριακής. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα ξεκινήσουν στις 11:50 ώρα Ελλάδος. Η ημέρα θα κορυφωθεί με τον Αγώνα Σπριντ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος, προσφέροντας έντονες αναμετρήσεις και βαθμούς πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta