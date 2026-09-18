Ο Ολυμπιακός με τρεις αλλαγές στην πρώτη επίσημη πεντάδα της σεζόν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε γνωστή την πρώτη επίσημη πεντάδα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η επιλογή του περιλαμβάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με την περσινή σύνθεση, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Η νέα σεζόν ξεκινάει επίσημα σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, με τον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.

Η νέα αρχική πεντάδα των «ερυθρολεύκων»

Για τον κρίσιμο ημιτελικό αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους ΜάκΙνταϊρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Χολ να ξεκινήσουν στην αρχική πεντάδα. Αυτή η σύνθεση αποτελεί την πρώτη επίσημη επιλογή του προπονητή για τη φετινή σεζόν, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Οι παίκτες αυτοί καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρώτου επίσημου αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο του Super Cup της EuroLeague. Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί την πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία της ομάδας.

Οι αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν

Συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού παρουσιάζει τρεις σημαντικές διαφοροποιήσεις. Πέρυσι, οι παίκτες που ξεκινούσαν τους αγώνες ήταν οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.

Από την περσινή βασική πεντάδα, ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ διατηρούν τη θέση τους, αποτελώντας σταθερές επιλογές του προπονητή. Οι υπόλοιπες τρεις θέσεις έχουν αλλάξει, με νέους παίκτες να αναλαμβάνουν ρόλο στην αρχική σύνθεση της ομάδας.

Οι νέες προσθήκες και οι λόγοι των αλλαγών

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη θέση του Γουόκαπ, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στην ομάδα, καθώς πήγε στο Ντουμπάι. Τη θέση του στην αρχική πεντάδα έχει αναλάβει ο ΜάκΙνταϊρ, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Γουόρντ έχει ενταχθεί στην αρχική σύνθεση, παίρνοντας τη θέση του Παπανικολάου. Αυτή η αλλαγή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να δοκιμάσει νέες επιλογές και να αξιοποιήσει το βάθος του ρόστερ του Ολυμπιακού.

Τέλος, λόγω του τραυματισμού του Νίκολα Μιλουτίνοφ, τη θέση του στην πεντάδα έχει πάρει ο Ντόντα Χολ. Ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ οδήγησε στην αναγκαστική αυτή αλλαγή, με τον Χολ να καλείται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην frontline της ομάδας.

Το τζάμπολ του Super Cup της Euroleague

Η επίσημη έναρξη της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό πραγματοποιείται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, με τον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για την ομάδα του Πειραιά, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να δείξουν την ετοιμότητά τους.

Ο αγώνας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε είναι καθοριστικός για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup, και η επιλογή της αρχικής πεντάδας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta