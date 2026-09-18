Οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι στην «Etihad Arena» για τον Ολυμπιακό

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρίσκονται στην «Etihad Arena» στο Αμπου Ντάμπι, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του πρώτου Σούπερ Καπ της EuroLeague. Η παρουσία των διοικητικών ηγετών του συλλόγου σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξή τους στην προσπάθεια για πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσία των προέδρων στην «Etihad Arena»

Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι ηγούνται της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχουν ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η παρουσία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς βρίσκονται συγκεκριμένα στην «Etihad Arena» του Αμπου Ντάμπι. Από εκεί παρακολουθούν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, προσφέροντας τη στήριξή τους στην ομάδα.

Η φυσική τους παρουσία στο γήπεδο υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται από τη διοίκηση στην προσπάθεια των «ερυθρολεύκων». Οι πρόεδροι θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα σε αυτή την πρώτη επίσημη εμφάνιση της σεζόν, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους για την πορεία του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του Σούπερ Καπ της EuroLeague. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα μήνυμα ενότητας και υποστήριξης προς το σύνολο των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, συμμετέχει ενεργά στο πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Στο πλαίσιο αυτής της νέας διοργάνωσης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί έναν από τους ημιτελικούς του τουρνουά.

Ο αγώνας με την τουρκική ομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την πορεία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως βασικό στόχο την επικράτηση και την πρόκριση, προκειμένου να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Το παρθενικό Σούπερ Καπ της Euroleague

Η διοργάνωση του Σούπερ Καπ της EuroLeague πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η επιλογή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως τόπου διεξαγωγής προσδίδει έναν διεθνή χαρακτήρα στην πρεμιέρα αυτού του θεσμού. Το Αμπου Ντάμπι, με την «Etihad Arena», φιλοξενεί τις αναμετρήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή η νέα πρωτοβουλία της EuroLeague δίνει την ευκαιρία σε κορυφαίες ομάδες να αναμετρηθούν νωρίς στη σεζόν, διεκδικώντας ένα τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, ως ένας εκ των πρωταγωνιστών, επιδιώκει να αφήσει το στίγμα του και σε αυτή την παρθενική διοργάνωση, προσθέτοντας έναν ακόμα τίτλο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου.

Οι φιλοδοξίες των «ερυθρολεύκων» για τη σεζόν

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία τους να ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση ενός τροπαίου. Η συμμετοχή τους στο Σούπερ Καπ της EuroLeague και η προσπάθεια για πρόκριση στον τελικό εντάσσονται πλήρως σε αυτόν τον ευρύτερο στόχο. Η ομάδα θέλει να δείξει από νωρίς τις διαθέσεις της για μια επιτυχημένη χρονιά.

Η ομάδα του Πειραιά, με την αμέριστη υποστήριξη των προέδρων της στο Αμπου Ντάμπι, επιδιώκει να θέσει τις καλύτερες δυνατές βάσεις για μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ θα αποτελούσε ένα σημαντικό ψυχολογικό και αγωνιστικό ξεκίνημα, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν τον πρωταθλητή Ευρώπης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta