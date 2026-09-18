Ηρακλής: «Οι φίλαθλοί μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του Ηρακλή εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης της μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του. Η απαγόρευση αφορά τον αγώνα της ομάδας με τον Άρη, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η κίνηση αυτή της πολιτείας έρχεται παρά την αρχική πρόθεση τόσο των φίλων των δύο ομάδων, όσο και των ίδιων των ΠΑΕ Ηρακλή και Άρη, να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εισιτηρίων για την αναμέτρηση. Ο «Γηραιός» τονίζει πως η εν λόγω απόφαση καθιστά τους φιλάθλους του «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Η δυσαρέσκεια για την απαγόρευση μετακίνησης

Ο Ηρακλής, μέσω της ανακοίνωσής του, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την απαγόρευση της μεμονωμένης μετακίνησης των οπαδών του. Η απόφαση αυτή τους στερεί τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε έναν σημαντικό αγώνα, παρόλο που η αναμέτρηση διεξάγεται στην ίδια πόλη.

Οι «Κυανόλευκοι» υπογραμμίζουν ότι η απαγόρευση αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο άνισης μεταχείρισης. Η δυσαρέσκεια εστιάζεται στο γεγονός ότι, παρά την πρόθεση συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων και των φιλάθλων τους, η πολιτεία προχώρησε σε αυτή την απαγορευτική κίνηση.

Σύγκριση με άλλες μετακινήσεις φιλάθλων

Στην ανακοίνωσή του, ο Ηρακλής αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις μετακινήσεων φιλάθλων άλλων ομάδων, θέτοντας ζήτημα ισονομίας. Συγκεκριμένα, στάθηκε στην παρουσία φιλάθλων αθηναϊκών ΠΑΕ σε διάφορα γήπεδα της Ελλάδας.

Ως παραδείγματα αναφέρθηκαν οι μετακινήσεις φίλων της ΑΕΚ στο Βόλο, καθώς και των οπαδών του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Αυτές οι περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν για να αναδείξουν τη διαφορά στην αντιμετώπιση, υποστηρίζοντας ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλή υφίστανται μια άνιση μεταχείριση.

«Πολίτες δεύτερης κατηγορίας» οι φίλαθλοι

Ο σύλλογος του Ηρακλή χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την κατάσταση που βιώνουν οι οπαδοί του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ, σε Βόλο, Λειβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φίλαθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Η αιτιολογία αυτής της θέσης είναι ότι οι οπαδοί του Ηρακλή «δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αίσθηση αδικίας και αποκλεισμού που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου και των υποστηρικτών του.

Η αυτοαναίρεση της πολιτείας και τα μέτρα ασφαλείας

Ο Ηρακλής έκανε λόγο για αυτοαναίρεση της πολιτείας, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ των θεσπισμένων μέτρων ασφαλείας και της απαγόρευσης μετακινήσεων. Ο σύλλογος τόνισε ότι η πολιτεία έχει ήδη εφαρμόσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας στα γήπεδα.

Μεταξύ των μέτρων αυτών, αναφέρθηκαν οι κάμερες, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τα τουρνικέ. Παρόλα αυτά, η πολιτεία αποφασίζει ταυτόχρονα να απαγορεύσει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους του Ηρακλή, γεγονός που, κατά τον σύλλογο, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των ίδιων των μέτρων που έχει θεσπίσει.

Έκκληση για επανεξέταση του θέματος

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Ηρακλής εξέφρασε την ελπίδα του για επανεξέταση του θέματος από τους αρμόδιους φορείς. Ο σύλλογος ευελπιστεί ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ότι θα δοθεί η δυνατότητα για ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων του.

Η έκκληση αυτή συνοδεύεται από τη δέσμευση ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Ο Ηρακλής τονίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων, ζητώντας παράλληλα να μην στερηθεί το δικαίωμα των φιλάθλων του να υποστηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta