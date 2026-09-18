Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο T-Center για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Παρτίζαν

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο T-Center της Αθήνας. Σκοπός της παρουσίας του ήταν να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρτίζαν. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φιλοξενείται στο Telekom Center Athens.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Τέλης Μυστακίδης, όπως είναι ευρέως γνωστός, έδωσε το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του για την ομάδα του. Η άφιξή του στην Αθήνα, ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τον καθιστά μία από τις εκλεκτές παρουσίες που παρακολουθούν το τουρνουά. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει την αυλαία των αγώνων στις 17:30.

Ο κ. Μυστακίδης, ως επικεφαλής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρακολούθησε την προσπάθεια της ομάδας του στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η παρουσία του στο γήπεδο σηματοδοτεί τη στήριξή του προς το συγκρότημα, το οποίο συμμετέχει σε ένα σημαντικό προετοιμασίας τουρνουά. Η άφιξή του στο T-Center καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Επιστροφή από το Άμπου Ντάμπι

Πριν την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της Euroleague. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα στο περιθώριο του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο του στα ευρωπαϊκά μπασκετικά δρώμενα.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Άμπου Ντάμπι, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επέστρεψε στην Ελλάδα. Η άμεση μετάβασή του στην Αθήνα δείχνει την προτεραιότητα που έδωσε στην παρακολούθηση του τουρνουά και της ομάδας του. Η επιστροφή του ήταν χρονικά συντονισμένη με την έναρξη των αγώνων του «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το Telekom Center Athens φιλοξενεί για όγδοη φορά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πρόκειται για μια διοργάνωση που συγκεντρώνει σημαντικές ομάδες και αποτελεί σημείο αναφοράς για την προετοιμασία τους. Στο φετινό τουρνουά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, εκτός από τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, και την ομάδα της Μπουργκ.

Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν ήταν αυτή που άνοιξε την αυλαία του τουρνουά. Η διεξαγωγή του αγώνα αυτού στις 17:30 σηματοδότησε την έναρξη των μπασκετικών δράσεων στο T-Center. Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την ομάδα του σε αυτό το πλαίσιο.

Συνοδεύοντες και υποδοχή στην Αθήνα

Κατά την παρουσία του στο T-Center, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης δεν ήταν μόνος. Μαζί του βρέθηκαν και άλλα στελέχη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γεγονός που υπογραμμίζει τη συλλογική στήριξη στην ομάδα. Συγκεκριμένα, τον συνόδευαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Γιάννης Πετμεζάς, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βαγγέλης Τσακμακάς.

Η υποδοχή του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έγινε από τον General Manager της ομάδας, Γιώργο Τσιάρα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σχεδόν 45 λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Η παρουσία όλων αυτών των προσώπων στο γήπεδο δείχνει την οργανωμένη παρουσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο τουρνουά.

Το ενδιαφέρον για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Τέλης Μυστακίδης εξέφρασε το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα που «χτίζει» ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι. Η παρουσία του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» του δίνει την ευκαιρία να δει την αγωνιστική κατάσταση και την πρόοδο του συγκροτήματος. Αυτό το τουρνουά αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Επιπλέον, ο κ. Μυστακίδης θα παρακολουθήσει το τουρνουά στο πλάι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η κοινή τους παρουσία στο γήπεδο υπογραμμίζει τη σημασία της διοργάνωσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ. Η παρακολούθηση της ομάδας του ΠΑΟΚ από τον ισχυρό της άνδρα αποτελεί ένδειξη της αφοσίωσής του στο σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta