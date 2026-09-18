Φιλική νίκη για το Περιστέρι επί της Καρδίτσας με 81-71

Το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας με σκορ 81-71 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου». Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, δίνοντας την ευκαιρία στους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε καλή εικόνα, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η εικόνα του αγώνα και η στρατηγική του Περιστερίου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, το Περιστέρι αντιμετώπισε τη φιλοξενούμενη Καρδίτσα σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην έδρα του, το «Ανδρέας Παπανδρέου». Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νικητή το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε με τελικό σκορ 81-71.

Ο προπονητής των «κυανοκίτρινων», Βασίλης Ξανθόπουλος, αξιοποίησε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του ρόστερ. Στόχος του ήταν να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και συστήματα, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Η καλή αμυντική προσέγγιση του Περιστερίου συνέβαλε καθοριστικά στο να διατηρήσει τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του φιλικού.

Οι διακριθέντες του Περιστερίου

Από πλευράς Περιστερίου, οι παίκτες που ξεχώρισαν στην επίθεση ήταν ο Νίκολς με 20 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από τρίποντα, και ο Άντερσον, ο οποίος πρόσθεσε 12 πόντους με ένα τρίποντο. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Φιντς με 8 πόντους, σημειώνοντας 2 τρίποντα.

Στο σκοράρισμα συνέβαλαν επίσης οι Πέιν με 6 πόντους, ο Γκιουζέλης με 6 πόντους και ένα τρίποντο, και ο Παπαδάκης με 5 πόντους και ένα τρίποντο. Οι Ιτούνας και Κάριους σημείωσαν από 7 πόντους, με τον πρώτο να έχει 2 τρίποντα και τον δεύτερο ένα. Τέλος, οι Πετράκης και Χατζηδάκης πρόσθεσαν από 4 πόντους, ενώ οι Καματερός και Θωμάκος σημείωσαν 2 πόντους έκαστος. Ο Ασωνίτης συμμετείχε χωρίς να σκοράρει.

Η απόδοση της Καρδίτσας

Για την ομάδα της Καρδίτσας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Παπανικολόπουλου, ο Τέρνερ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Ακολούθησε ο Φράνσις με 15 πόντους, ενώ ο Μακ Ρέϊ συνέβαλε με 11 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας του.

Άλλοι παίκτες που σημείωσαν πόντους για την Καρδίτσα ήταν ο Τζάκσον με 6, ο Σμιθ με 5, ο Πετρόπουλος με 5, ο Μπιλάλης με 5 πόντους και ένα τρίποντο, και ο Ρούμογλου επίσης με 5 πόντους και ένα τρίποντο. Ο Γκίκας πρόσθεσε 1 πόντο, ενώ ο Οκόρο σημείωσε 2 πόντους. Οι Καμπουρίδης και Μπατατέγας συμμετείχαν χωρίς να σκοράρουν.

Τιμητική εκδήλωση και επόμενη αναμέτρηση

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για την επόμενη αναμέτρησή του, η οποία θα έχει και τιμητικό χαρακτήρα. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, η ομάδα θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ρουμανίας, Κλουζ Ναπόκα, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν της μνήμης του Νίκου Φάσουρα, ενός σπουδαίου αθλητή που τίμησε τον Σύλλογο του Περιστερίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να τιμήσουν τον αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta