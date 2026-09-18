Παναθηναϊκός: Εννέα παιδιά της ακαδημίας στην Κ17 της εθνικής Ελλάδος

Δέκα ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού έλαβαν κλήσεις για να στελεχώσουν τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδος. Η πλειονότητα αυτών των κλήσεων, συγκεκριμένα εννέα, αφορά την Εθνική Ελλάδος Κ17, αναδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία του «τριφυλλιού» στις αναπτυξιακές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις ήδη ανακοινωθείσες κλήσεις των παικτών της πρώτης ομάδας του συλλόγου σε διεθνείς αποστολές, σηματοδοτώντας μια περίοδο έντονης εκπροσώπησης για τον Παναθηναϊκό.

Σημαντική εκπροσώπηση στις μικρές εθνικές ομάδες

Οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού είδαν συνολικά δέκα μέλη τους να περιλαμβάνονται στα μπλοκάκια των εκλεκτόρων των μικρών εθνικών ομάδων. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται στις υποδομές του συλλόγου και την αναγνώριση του ταλέντου των νεαρών ποδοσφαιριστών σε εθνικό επίπεδο, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές εμπειρίες στους αθλητές.

Οι κλήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των δεκατεσσάρων κλήσεων που είχαν λάβει νωρίτερα οι παίκτες της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού για να εκπροσωπήσουν τις εθνικές τους ομάδες. Η συνολική παρουσία παικτών του «τριφυλλιού» στις εθνικές αποστολών, τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο ακαδημιών, είναι αξιοσημείωτη και υπογραμμίζει την ποιότητα του έμψυχο δυναμικού του συλλόγου.

Εννέα παίκτες στην Κ17 της εθνικής Ελλάδος

Η μεγαλύτερη εκπροσώπηση από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού καταγράφεται στην Εθνική Ελλάδος Κ17, όπου κλήθηκαν εννέα ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Νεμπή, Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της συγκεκριμένης αποστολής και αναμένεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Την ομάδα της Κ17 θα ενισχύσουν επίσης οι Τζατζάκης, Ξύδιας, Αγιοβλασίτης, Φώτης και Τσίγκας. Η παρουσία εννέα παικτών από τον ίδιο σύλλογο στην ίδια ηλικιακή κατηγορία της εθνικής ομάδας αποτελεί ισχυρή ένδειξη της ποιότητας και του βάθους των ταλέντων που αναπτύσσονται στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, προσφέροντας ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τέσσερις παίκτες με σύνδεση στην πρώτη ομάδα

Από τους εννέα ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος Κ17, τέσσερις εξ αυτών έχουν ήδη αναπτύξει στενή σχέση με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για τους Νεμπή, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα, οι οποίοι βρίσκονται πέριξ του επαγγελματικού τμήματος του συλλόγου και συμμετέχουν σε προπονήσεις ή αποστολές.

Αυτή η σύνδεση υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι νεαροί ποδοσφαιριστές θεωρούνται από τους πλέον υποσχόμενους και βρίσκονται σε τροχιά ενσωμάτωσης στην πρώτη ομάδα. Η αναγνώριση της αξίας τους από τους εκλέκτορες των εθνικών ομάδων ενισχύει περαιτέρω την προοπτική τους και την πορεία τους προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Μία κλήση για την Κ19 της εθνικής

Εκτός από τις πολυάριθμες κλήσεις στην Κ17, υπήρξε και μία κλήση για την Εθνική Ελλάδος Κ19. Ο 18χρονος αμυντικός μέσος Κωνσταντίνος Θεοχάρης είναι ο ποδοσφαιριστής που επιλέχθηκε για να ενισχύσει την ομάδα των Νέων, προσθέτοντας ένα ακόμη όνομα από τον Παναθηναϊκό στις εθνικές αποστολές.

Η κλήση του Κωνσταντίνου Θεοχάρη στην Κ19 αναδεικνύει την παρουσία των ταλέντων του Παναθηναϊκού και σε αυτή την ανώτερη ηλικιακή κατηγορία των μικρών εθνικών ομάδων. Η συμμετοχή του στην Κ19 συμπληρώνει την εκπροσώπηση του συλλόγου σε διάφορα επίπεδα των εθνικών συγκροτημάτων, από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta