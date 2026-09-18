Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, όπου ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της φετινής σεζόν, κάνοντας παράλληλα το επίσημο ντεμπούτο τους σε αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και ένα ιδανικό ξεκίνημα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το επίσημο ντεμπούτο των «ερυθρόλευκων»

Η ομάδα του Πειραιά κάνει το επίσημο φετινό της ντεμπούτο σε μία νέα διοργάνωση, το Super Cup της Euroleague. Βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, επιδεικνύοντας την αγωνιστική τους ετοιμότητα. Πέρα από την καλή εμφάνιση, η συμμετοχή στον τελικό και η κατάκτηση του τροπαίου αποτελούν κύριο μέλημα, καθώς θα σηματοδοτούσε ένα ιδανικό ξεκίνημα για την αγωνιστική περίοδο.

Αυτή η διοργάνωση προσφέρει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague. Η κατάκτηση ενός τροπαίου σε αυτό το στάδιο της σεζόν μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση και ψυχολογία στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Η αποστολή και οι αμφιβολίες

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι με πλήρη την αποστολή του, γεγονός που δείχνει την προσήλωση της ομάδας στους στόχους της. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ερωτηματικό που αφορά τη συμμετοχή ενός βασικού παίκτη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, εξαιτίας ενός τραυματισμού που υπέστη στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λάβει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τους δώδεκα παίκτες που θα απαρτίσουν την αγωνιστική δωδεκάδα για τον ημιτελικό. Η επιλογή των παικτών είναι κρίσιμη για την έκβαση του αγώνα, ειδικά με την αμφίβολη κατάσταση του Μιλουτίνοφ. Η νίκη του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ προσφέρεται σε απόδοση 1.64.

Οι νέες προσθήκες και η προετοιμασία

Στην αναμέτρηση αυτή, δύο νέες προσθήκες των «ερυθρόλευκων», οι Μοντέρο και Μακιντάιρ, ετοιμάζονται να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με τη νέα τους ομάδα. Η παρουσία τους αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο, ειδικότερα, είχε δείξει πέρσι με τη Βαλένθια ότι διαθέτει τις ικανότητες να ηγηθεί, να σκοράρει και να δημιουργήσει φάσεις για τους συμπαίκτες του. Το να πετύχει ο Μοντέρο πάνω από 11.5 πόντους στον αγώνα είναι σε απόδοση 2.02.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, με την ομάδα να μετρά μόνο νίκες στα φιλικά παιχνίδια. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους όπως η Φενερμπαχτσέ, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, δείχνοντας από νωρίς την καλή τους κατάσταση και την αγωνιστική τους συνοχή.

Επιστροφή στο Άμπου Ντάμπι και η ιστορία

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι για ένα ακόμη Final Four, μετά το 2025, φέρνει μνήμες από την προηγούμενη παρουσία του εκεί. Τότε, η ομάδα είχε αποχωρήσει απογοητευμένη, καθώς είχε χάσει στον τελικό από τη Μονακό. Σε εκείνη τη διοργάνωση, η Φενερμπαχτσέ ήταν αυτή που εν τέλει είχε κατακτήσει το τρόπαιο, προσθέτοντας μια ιστορική διάσταση στην τωρινή αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Από την πλευρά της, η Φενερμπαχτσέ, υπό την καθοδήγηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στοχεύει για άλλη μία χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελεί μία δυνατή πρόκληση και για την τουρκική ομάδα, καθώς επιδιώκει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τις φετινές της φιλοδοξίες.

Ο στόχος του τροπαίου και οι επόμενες υποχρεώσεις

Η κατάκτηση ενός τροπαίου, ακόμα και σε αυτή την αρχική φάση της σεζόν, αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Ωστόσο, πέρα από την ίδια την κατάκτηση, το πιο βασικό είναι το μήνυμα που θα στείλει η ομάδα για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου. Μια επιτυχημένη πορεία στο Super Cup μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις επόμενες προκλήσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται ήδη για την πρεμιέρα της Euroleague, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη τους αναμέτρηση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια, σε ένα παιχνίδι που θα τους βρει να διεκδικούν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta