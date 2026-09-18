Ο Πέτρος Μάνταλος για την αποθέωση μετά το 8-1 της ΑΕΚ: «Τιμή μου να ακούω το όνομά μου»

Ο Πέτρος Μάνταλος πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, όπου η ομάδα του επικράτησε με το εντυπωσιακό σκορ 8-1. Ο αρχηγός της Ένωσης αναδείχθηκε μάλιστα MVP της αναμέτρησης, εισπράττοντας την αποθέωση από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Μάνταλος στάθηκε ιδιαίτερα στον τραυματισμό του συμπαίκτη του, Μπάρναμπας Βάργκα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το γεγονός επισκίασε την προσωπική του διάκριση και τη μεγάλη νίκη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Μάνταλου

Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε ένα συγκλονιστικό ματς για την ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό, δείχνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα και την ποιότητά του στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα σε ένα ημίχρονο, ο αρχηγός της Ένωσης έκανε θραύση, μοιράζοντας τέσσερις ασίστ και πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Παρόλο που αγωνίστηκε λιγότερο από μία ώρα, ο Μάνταλος πρόλαβε να "καθαρίσει" τον Πανσερραϊκό από το πρώτο ημίχρονο, οδηγώντας την ΑΕΚ σε μία εμφατική νίκη με το απίθανο σκορ 8-1. Η εντυπωσιακή του απόδοση αναγνωρίστηκε με τη βράβευσή του ως πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Η αποθέωση από την εξέδρα της Νέας Φιλαδέλφειας

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πέτρος Μάνταλος γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά του, εκφράζοντας την αναγνώριση για την αγωνιστική του προσφορά. Μάλιστα, τη στιγμή της αλλαγής του, ο αρχηγός της Ένωσης εισέπραξε ένα θερμό standing ovation από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας, μία κίνηση που υποδηλώνει την εκτίμηση του κόσμου.

Μετά τη βράβευσή του ως MVP του αγώνα, ο ίδιος ο Πέτρος Μάνταλος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την υποδοχή αυτή. «Τον κόσμο τον χιλιοευχαριστώ. Το έχω ξαναπεί. Είναι χαρά και τιμή μου να ακούω το όνομά μου από το στόμα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για εκείνον η στήριξη των φιλάθλων.

Ο απρόσμενος τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα

Παρά την προσωπική του επιτυχία και την ευρεία νίκη της ομάδας, ο Πέτρος Μάνταλος εστίασε στις δηλώσεις του στην άτυχη στιγμή που σημάδεψε τον αγώνα. Ο λόγος ήταν ο μυϊκός τραυματισμός του συμπαίκτη του, Μπάρναμπας Βάργκα, ένα γεγονός που, όπως τόνισε ο αρχηγός της ΑΕΚ, επισκίασε όλα τα υπόλοιπα.

Η στιγμή που ο Ούγγρος φορ έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να πονάει αρκετά, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συμπαικτών του. Όλοι έτρεξαν προς το μέρος του Βάργκα, δείχνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο Μάνταλος υπογράμμισε ότι αυτή η ατυχία «τα χάλασε όλα», αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό.

Οι δηλώσεις του αρχηγού στο AEK TV

Μιλώντας στο AEK TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πέτρος Μάνταλος σχολίασε την εικόνα του αγώνα και τους στόχους της ομάδας. «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη σεζόν. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι», δήλωσε, αναδεικνύοντας την επιθυμία των παικτών να αποδείξουν την αξία τους.

Σχετικά με τον αντίπαλο και το αποτέλεσμα, ο αρχηγός της ΑΕΚ ανέφερε: «Ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας, όμως για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Θα παίξει ρόλο η διαφορά των γκολ, κάναμε ένα καλό σκορ». Ωστόσο, επανέλαβε την αρχική του δήλωση, τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι «ο τραυματισμός του Μπάρνι τα χάλασε όλα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της υγείας των παικτών πάνω από κάθε άλλο γεγονός.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta