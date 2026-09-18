Κυρίαρχος ο Πέδρο Ακόστα στο fp1 του Grand Prix Αυστρίας, 1-2 για την KTM

Ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο των ελεύθερων δοκιμών FP1, στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου του MotoGP που διεξάγεται στο Red Bull Ring της Αυστρίας. Η KTM κατάφερε να κατακτήσει τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τον Ακόστα να βρίσκεται στην κορυφή και τον Πολ Εσπαργκαρό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό 1-2 για την αυστριακή ομάδα.

Το Grand Prix Αυστρίας αποτελεί τον 15ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP και ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1, προσφέροντας στους αναβάτες και τις ομάδες 45 λεπτά για να εξοικειωθούν με την πίστα και να επιδιώξουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Η διαδικασία διεξήχθη υπό συννεφιασμένο ουρανό και κύλησε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα.

Η κυριαρχία του Πέδρο Ακόστα

Ο Πέδρο Ακόστα αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αυστρίας. Ο αναβάτης της KTM σημείωσε τον εντυπωσιακό χρόνο 1:29,851 περίπου στα μέσα της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρώτη θέση στην κατάταξη. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή παρουσία της KTM στην εντός έδρας πίστα της.

Η κυριαρχία της KTM ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από έναν ακόμη αναβάτη της. Ο Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Tech3, πραγματοποίησε μια εξαιρετική επίδοση στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, φέρνοντας τη δεύτερη μοτοσικλέτα της KTM στις δύο πρώτες θέσεις και διαμορφώνοντας έτσι το 1-2 για την αυστριακή κατασκευάστρια.

Το μοναδικό απρόοπτο της διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του FP1, σημειώθηκε μόνο μία πτώση, η οποία αφορούσε τον Πολ Εσπαργκαρό. Ο Ισπανός αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στη στροφή 4 της πίστας του Red Bull Ring. Παρόλα αυτά, ο Εσπαργκαρό κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στην πίστα, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη μοτοσικλέτα του.

Παρά την πτώση του, ο Πολ Εσπαργκαρό δεν επηρεάστηκε σημαντικά, καθώς κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του και να καταλάβει τη δεύτερη θέση, δείχνοντας την αντοχή και την προσαρμοστικότητά του. Το συμβάν δεν ανέκοψε τη γενικότερη ομαλή ροή της εναρκτήριας περιόδου των δοκιμών.

Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας και η υπόλοιπη δεκάδα

Πίσω από τους δύο αναβάτες της KTM, ακολούθησαν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος αγωνίζεται με την Aprilia, ενώ την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. Και οι δύο αναβάτες έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενόψει της συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο τριήμερο πραγματοποίησε και ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda, ο οποίος κατέκτησε την πέμπτη θέση. Την έκτη θέση στην κατάταξη των FP1 πήρε ο Μάρκο Μπετζέκι. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος έφερε ακόμη μία Aprilia σε υψηλή θέση, τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, τον Ντιόγκο Μορέιρα της LCR και τον Λούκα Μαρίνι της Honda.

Η συνέχεια της δράσης στο Red Bull Ring

Η αγωνιστική δράση στο Red Bull Ring της Αυστρίας συνεχίζεται με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Αυτή η διαδικασία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους αναβάτες. Σκοπός της είναι να καθορίσει τους 10 ταχύτερους αναβάτες.

Οι δέκα αυτοί αναβάτες που θα σημειώσουν τους καλύτερους χρόνους στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκριση τους στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση μιας καλής θέσης εκκίνησης στον κυρίως αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta