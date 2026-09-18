Ο ΟΦΗ θριάμβευσε απέναντι στην Χοφενχάιμ: Κάθε όνειρο επιτρέπεται

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, στο blog του στο Gazzetta, αναφέρθηκε στον θρίαμβο του ΟΦΗ, ο οποίος σε ένα μαγικό βράδυ είχε μόνο διακριθέντες. Η ομάδα του Ηρακλείου απέδειξε πως με πίστη κι οργάνωση όλα μπορούν να γίνουν, κερδίζοντας την Χοφενχάιμ για το Europa League. Αυτή η νίκη υπογραμμίζει ότι κανένα όνειρο δεν απαγορεύεται, ακόμα και σε μια τόσο δύσκολη διοργάνωση.

Το όραμα του Χρήστου Κόντη για την Ευρώπη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, την παραμονή του αγώνα με την Χοφενχάιμ για το Europa League, δεν περιορίστηκε απλά στην ανάγκη η ομάδα του να πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ανέφερε επίσης τους βαθμούς που θεωρούσε απαραίτητους για την πρόκριση στην επόμενη φάση, τονίζοντας ότι χρειάζονται 9 με 11 βαθμοί.

Παρόλο που ο ίδιος δήλωσε ότι η ομάδα του θα αντιμετωπίσει κάθε ματς ξεχωριστά, ήταν εμφανές ότι υπήρχε στο μυαλό του ένα σχέδιο πρόκρισης. Με βάση αυτό το σχέδιο, ο ΟΦΗ έπρεπε να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση με μία νίκη.

Η εντυπωσιακή βραδιά στο Ηράκλειο

Έτσι ακριβώς προέκυψε η εντυπωσιακή βραδιά που έζησε το Ηράκλειο. Μια νύχτα γεμάτη με «θαύματα», όπως περιγράφεται, όπου ο ΟΦΗ επικράτησε της Χοφενχάιμ. Η ομάδα είχε κυκλώσει τον συγκεκριμένο αγώνα, αντιμετωπίζοντάς τον με μεγάλη πίστη και πλήρη γνώση του αντιπάλου.

Ο ΟΦΗ είχε δύο μεγάλες σιγουριές πριν από το παιχνίδι: την πεποίθηση ότι η ίδια η ομάδα βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση και την αίσθηση ότι είχε μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία. Η νίκη αυτή απέδειξε ότι κανένα όνειρο δεν είναι απαγορευμένο στο Europa League.

Η αυτοπεποίθηση από τις ελληνικές αναμετρήσεις

Η σιγουριά για την καλή κατάσταση του ΟΦΗ προέκυψε από το γεγονός ότι η ομάδα είχε αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες ελληνικές ομάδες πολύ νωρίς στη σεζόν, χωρίς να χάσει από καμία. Αυτό συνέβη μάλιστα σε στιγμές που οι αντίπαλοι ήθελαν πολύ να κερδίσουν.

Ο ΟΦΗ κέρδισε την ΑΕΚ στον τελικό του Σούπερ Καπ τον Αύγουστο, όχι σε ένα φιλικό, αλλά σε έναν αγώνα που του χάρισε ένα τρόπαιο, στερώντας το από την πρωταθλήτρια.

Στη συνέχεια, η ομάδα πήγε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει στο Κύπελλο με έναν ΠΑΟΚ που ήταν «πληγωμένος» και αναζητούσε μία νίκη-βάλσαμο. Εκεί, ο ΟΦΗ απέσπασε μία λευκή ισοπαλία, υπενθυμίζοντας στον ΠΑΟΚ την περσινή του νίκη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία δεν ήταν τυχαία.

Η νίκη επί του Ολυμπιακού ως παράδειγμα

Το αποτέλεσμα που εκτόξευσε την αυτοπεποίθηση του ΟΦΗ ήταν η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα κουβαλούσε ένα πολύ κακό σερί από συνεχόμενες ήττες, βρήκε τον Ολυμπιακό με νέο προπονητή και έντονη θέληση για ένα νέο ξεκίνημα, και παρόλα αυτά κατάφερε να τον κερδίσει.

Ο προπονητής Κόντης είχε σταθεί ιδιαίτερα σε αυτή τη νίκη, λέγοντας πριν το ματς με τους Γερμανούς πως η δυσκολία του αγώνα με την Χοφενχάιμ ήταν αντίστοιχη με αυτή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν το έκανε για να συγκρίνει τον Ολυμπιακό με τους Γερμανούς, αλλά για να πείσει τους παίκτες του πως όλα είναι εφικτά.

Η φιλοσοφία του προπονητή και η κληρονομιά Ρεχάγκελ

Το να έχει ένας προπονητής ένα απτό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μπούσουλα επιτυχίας, θεωρείται κάτι σπουδαίο. Οι παίκτες κατανοούν ευκολότερα τα απλά μηνύματα, ενώ τα σύνθετα είναι για τους οπαδούς και τους δημοσιογράφους.

Το να μπορείς να πείσεις τους παίκτες σου ότι αν αγωνιστούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο θα κερδίσουν, είναι ό,τι καλύτερο για έναν προπονητή. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σημείωσε ότι αυτό το είχε κάνει πολύ ο Ότο Ρεχάγκελ, με τα «παιδιά» του να το θυμούνται και να το αναφέρουν ακόμα.

Η νίκη του ΟΦΗ θύμισε στον αρθρογράφο σε πολλά τις μεγάλες βραδιές της Εθνικής ομάδας του Ρεχάγκελ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta