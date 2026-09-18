Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time: «Ρίχνει» στην πισίνα Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

Ο Ολυμπιονίκης και Allwyn Champ Απόστολος Χρήστου φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του Game Time, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής περιγράφει με τρεις λέξεις πώς ένιωσε όταν αναδείχτηκε ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του και της αθλητικής του καθημερινότητας.

Στη συνέντευξη, ο Απόστολος Χρήστου μιλάει για τη μακρά διαδρομή του προς την κορυφή, τις σπουδαίες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις που έχει κατακτήσει, καθώς και τις θυσίες που απαιτούνται για να παραμείνει κανείς στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η πορεία προς την κορυφή και οι μεγάλες στιγμές

Ο Απόστολος Χρήστου ανατρέχει στην πλούσια αθλητική του πορεία, γεμάτη με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά την πρόσφατη επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο, ο αθλητής μοιράζεται τις σκέψεις του για αυτή τη νέα διάκριση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το οποίο χαρακτηρίζει ως την σημαντικότερη στιγμή ολόκληρης της καριέρας του. Επιπλέον, ο Έλληνας κολυμβητής αποκαλύπτει ότι κυνηγά έναν μεγάλο προσωπικό στόχο εδώ και πέντε χρόνια, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν.

Η διαχρονική στήριξη από το Allwyn Champs

Ο Ολυμπιονίκης τονίζει τη στήριξη που λαμβάνει διαχρονικά από το πρόγραμμα Allwyn Champs, ένα πρόγραμμα που τον υποστηρίζει από το 2018. Ο Απόστολος Χρήστου υπογραμμίζει ότι η πραγματική αξία αυτής της σχέσης ξεπερνά τις απλές επιτυχίες και την κατάκτηση μεταλλίων.

Όπως αναφέρει, η ουσία της υποστήριξης από την Allwyn βρίσκεται στην παρουσία και την αρωγή που προσφέρεται στις δύσκολες στιγμές της αθλητικής του πορείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχολογικής και πρακτικής βοήθειας πέρα από τις φωτεινές στιγμές των διακρίσεων.

Παιχνιδιάρικες αποκαλύψεις και προσωπικές πτυχές

Σε μία από τις πιο απολαυστικές και χαλαρές στιγμές της συνέντευξης, ο Απόστολος Χρήστου «ρίχνει» συμβολικά στην πισίνα τρεις κορυφαίους αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας: τον Γιουσέιν Μπόλτ, τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Λευτέρη Πετρούνια. Αυτή η αναφορά προσέδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη συζήτηση.

Παράλληλα, ο Έλληνας κολυμβητής προχωρά σε πιο προσωπικές αποκαλύψεις, εξηγώντας πού φυλάσσει τα πολύτιμα μετάλλιά του. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή που φέρνει στο φως είναι ο λόγος που εξακολουθεί να φοβάται να βουτήξει στα βαθιά νερά, μια δήλωση που προκαλεί εντύπωση δεδομένης της ιδιότητάς του ως κορυφαίου κολυμβητή.

Το challenge της Χριστίνας Βραχάλη

Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο Απόστολος Χρήστου αποδέχτηκε ένα challenge που του έθεσε η Χριστίνα Βραχάλη. Αυτή η πρόκληση του έδωσε την ευκαιρία να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του ως αθλητής.

Μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της αθλητικής του καθημερινότητας, προσφέροντας στους θεατές μια πιο άμεση και προσωπική ματιά στον τρόπο ζωής και την προετοιμασία ενός πρωταθλητή.

Με πληροφορίες από: Topontiki