Europa League: Πόσοι βαθμοί απαιτούνται για την πρόκριση στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ ξεκίνησαν με το δεξί τις φετινές τους υποχρεώσεις στο Europa League, καταφέρνοντας να πάρουν εντός έδρας νίκες στην πρεμιέρα τους στον θεσμό. Μετά τα πρώτα αυτά θετικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν για να εξασφαλιστεί η πρόκριση στην επόμενη φάση. Το Football Meets Data παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του σχετικά με τον αριθμό των βαθμών που πιθανότατα θα οδηγήσουν στην είσοδο στην 24άδα του Europa League.

Οι ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν με νίκες

Οι δύο ελληνικές εκπρόσωποι στο Europa League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, έκαναν μια εντυπωσιακή αρχή στη διοργάνωση. Αμφότερες οι ομάδες κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές νίκες στην πρεμιέρα τους, παίζοντας μπροστά στο κοινό τους, γεγονός που τους δίνει ένα αρχικό πλεονέκτημα στη φάση των ομίλων.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, υποδέχθηκε τη Γιαγκελόνια στο γήπεδο «Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 2-1, παίρνοντας τη νίκη μάλιστα με ανατροπή, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστικότητα από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση του θεσμού.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, πραγματοποίησε μια μεγάλη έκπληξη. Υποδέχθηκε στο Παγκρήτιο στάδιο το φαβορί ονόματι Χόφενχαϊμ και κατάφερε να το νικήσει με καθαρό σκορ 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε, όπως αναφέρεται, «χαμό σε ολόκληρη την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας τη σημασία και την απήχηση της επιτυχίας των Κρητικών.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων, το Football Meets Data ανέλαβε να παρουσιάσει τις αναλύσεις του σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόκρισης. Το μοντέλο της πλατφόρμας εκτιμά πόσους βαθμούς θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν οι ομάδες για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην πρώτη 24άδα του Europa League, κάτι που συνεπάγεται την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το μοντέλο, ο προβλεπόμενος αριθμός βαθμών που αποτελεί το όριο για την είσοδο στην 24άδα είναι τουλάχιστον εννέα. Η ανάλυση αναφέρει ρητά ότι «9 pts with a median GD of -2 is the projected threshold for UEL Top 24», προσδιορίζοντας ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς για τις ομάδες που στοχεύουν στην πρόκριση.

Οι πιθανότητες και οι απαιτήσεις για πρόκριση

Ενώ οι εννέα βαθμοί αποτελούν το εκτιμώμενο κατώφλι για την πρόκριση, το Football Meets Data επισημαίνει ότι υπάρχουν πιθανότητες για διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, το μοντέλο προβλέπει ότι είναι δυνατόν να απαιτηθούν είτε περισσότεροι είτε λιγότεροι βαθμοί, ανάλογα με την εξέλιξη των ομίλων και τα αποτελέσματα των υπολοίπων αγώνων.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών αναμετρήσεων, παρατηρήθηκε μια αύξηση στην πιθανότητα για την επίτευξη δέκα βαθμών. Η πιθανότητα αυτή αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας πλέον το 29%, γεγονός που υποδηλώνει μια ελαφρά μετατόπιση στις απαιτήσεις πρόκρισης.

Για τις ελληνικές ομάδες, η επίτευξη των εννέα βαθμών μεταφράζεται στην ανάγκη για ακόμα δύο νίκες στα επόμενα επτά παιχνίδια που απομένουν. Εναλλακτικά, οι ομάδες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πρόκριση συγκεντρώνοντας έξι ισοπαλίες, οι οποίες θα τους προσέφεραν τους απαραίτητους βαθμούς για να συνεχίσουν την πορεία τους στον θεσμό.

Το επόμενο βήμα των ελληνικών ομάδων

Οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και ΟΦΗ, ετοιμάζονται πλέον για τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League. Οι αγώνες αυτοί είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 15 Οκτωβρίου και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, καθώς και οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν εκτός έδρας, στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν για να φιλοξενηθούν από τη Μαρσέιγ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι κρίσιμη για την πορεία τους στον όμιλο. Παράλληλα, οι Κρητικοί του ΟΦΗ θα μεταβούν στην έδρα της Ρεν, αντιμετωπίζοντας επίσης μια γαλλική ομάδα σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα δεδομένα και οι πιθανότητες πρόκρισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, αναμένεται να αλλάξουν μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής. Κάθε νέο αποτέλεσμα θα επηρεάσει τις συνολικές εκτιμήσεις του Football Meets Data και θα διαμορφώσει εκ νέου το τοπίο για την πρόκριση στην 24άδα του Europa League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta