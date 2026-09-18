Ο Τέλης Μυστακίδης παρών στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» μετά τις συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, αναμένεται να δώσει το «παρών» σήμερα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του με την Παρτιζάν. Η παρουσία του έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων συζητήσεων που είχε στο Άμπου Ντάμπι με επιτελείς της Euroleague, γεγονός που προσδίδει ξεχωριστή σημασία στις κινήσεις του. Η διπλή αυτή δραστηριότητα του κ. Μυστακίδη υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για την πορεία του συλλόγου τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Οι συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι και η Euroleague

Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε πρόσφατα στο Άμπου Ντάμπι, αποδεχόμενος προσωπική πρόσκληση από τη Euroleague. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η συμμετοχή σε συναντήσεις με τους κορυφαίους επιτελείς της διοργάνωσης, οι οποίες έλαβαν χώρα στο περιθώριο του πρώτου Super Cup που διεξάγεται στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η συγκεκριμένη παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε ξεχωριστή σημασία για το μέλλον του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη λάβει προέγκριση για την απόκτηση ενός franchise της Euroleague, μια εξέλιξη που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-2028.

Οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με το franchise του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένονται να ληφθούν στις 5 Οκτωβρίου. Η κρίσιμη αυτή συνάντηση, όπου θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Κόμο της Ιταλίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Εν τω μεταξύ, η ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, συμμετέχοντας ενεργά στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πρόκειται για μια διοργάνωση που τιμά τη μνήμη του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού και συγκεντρώνει σημαντικές ομάδες.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποτελεί την πρώτη ελληνική ομάδα που λαμβάνει μέρος σε αυτό το τουρνουά, το οποίο διοργανώνεται από τον Παναθηναϊκό. Η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο event υπογραμμίζει τις καλές σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και την αναγνώριση της ιστορικής του πορείας.

Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής, ο κ. Μυστακίδης αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Η παρουσία του στα επίσημα του «T-Center» δείχνει την αμέριστη υποστήριξή του προς την ομάδα σε μια σημαντική στιγμή της προετοιμασίας της.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποκτά επιπλέον βαρύτητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες, αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ και τον κ. Μυστακίδη.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα εποχή που έχει ξεκινήσει για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται και την προοπτική που διαγράφεται για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε προσωπικά στον Τέλη Μυστακίδη, αναγνωρίζοντας το όραμα και την επένδυσή του στην ομάδα. Οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ των δύο ιστορικών συλλόγων.

Η συνολική σημασία των κινήσεων του ιδιοκτήτη

Η διπλή δραστηριότητα του Τέλη Μυστακίδη, με τις συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι και την παρουσία του στο τουρνουά της Αθήνας, καταδεικνύει τη στρατηγική του προσέγγιση για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Αφενός, επιδιώκει την εδραίωση της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Euroleague, αφετέρου, στηρίζει ενεργά την αγωνιστική της παρουσία.

Αυτές οι κινήσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση του ιδιοκτήτη για την ανάπτυξη και την προοπτική του συλλόγου. Η εμπλοκή του σε διεθνείς διαβουλεύσεις για το μέλλον του μπάσκετ, σε συνδυασμό με την άμεση υποστήριξη της ομάδας του σε σημαντικά φιλικά παιχνίδια, στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τους στόχους του ΠΑΟΚ.

Η αθλητική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς οι ενέργειες του κ. Μυστακίδη φαίνεται να ανοίγουν νέους δρόμους για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και προσδοκίες για το μέλλον του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta