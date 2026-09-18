Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον τίτλο του SuperCup στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για να συμμετάσχει στην πρεμιέρα του EuroLeague Basketball SuperCup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Η αναμέτρηση αυτή φέρνει αντιμέτωπους δύο από τους πιο δυνατούς συλλόγους της Ευρώπης, με τον νικητή να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Παράλληλα, μια ειδική προσφορά από τη Superbet, το 10UP*, δίνει τη δυνατότητα για πρόωρη πληρωμή σε επιλέξιμα στοιχήματα νίκης του Ολυμπιακού.

Η πρεμιέρα του Euroleague Basketball SuperCup

Η νέα διοργάνωση, το EuroLeague Basketball SuperCup, ξεκινά με ένα ιδιαίτερα δυνατό ζευγάρι στον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθούν σε έναν νοκ άουτ αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο τίτλος αυτός είναι ολοκαίνουργιος και ο Ολυμπιακός επιθυμεί να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Συνολικά, τέσσερις ομάδες λαμβάνουν μέρος στο SuperCup. Εκτός από τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, στον δεύτερο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Dubai Basketball και η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα συναντηθούν στον μεγάλο τελικό που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε: Δύο πρωταθλητές Ευρώπης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς πρόκειται για τους δύο τελευταίους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός φτάνει στο Άμπου Ντάμπι ως ο κάτοχος της EuroLeague, έχοντας κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο τον περασμένο Μάιο, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Από την πλευρά της, η Φενέρμπαχτσε έχει ως στόχο να διεκδικήσει το πρώτο SuperCup της ιστορίας και να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη συναντηθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κρήτη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το format του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι

Το EuroLeague Basketball SuperCup διεξάγεται με ένα format νοκ άουτ αγώνων, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε είναι καθοριστικός, καθώς ο νικητής θα προκριθεί απευθείας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο τίτλος απέχει μόλις δύο νίκες για κάθε ομάδα που συμμετέχει.

Η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να γράψει το όνομά του στην ιστορία ως ο πρώτος νικητής του νεοσύστατου αυτού τροπαίου. Η ατμόσφαιρα στο Άμπου Ντάμπι αναμένεται να είναι ηλεκτρισμένη, καθώς οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για την κατάκτηση του τίτλου.

Η προσφορά 10UP* από τη Superbet

Η Superbet προσφέρει το 10UP*, μια ειδική δυνατότητα για τους αγώνες του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με αυτή την προσφορά, αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί με διαφορά 10 πόντων σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, τα επιλέξιμα στοιχήματα νίκης των «ερυθρόλευκων» πληρώνονται πρόωρα ως κερδισμένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Η ενεργοποίηση του 10UP* μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, είτε η διαφορά είναι 10-0, είτε 25-15, είτε 68-58. Η λογική πίσω από την προσφορά είναι απλή και έχει ως στόχο να τελειώσει την αγωνία των παικτών πολύ πριν από την τελευταία κόρνα του αγώνα, εφόσον ο Ολυμπιακός φτάσει σε αυτή τη διαφορά.

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Αυτές οι επιλογές προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στοιχηματισμού για τον ημιτελικό του EuroLeague Basketball SuperCup, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι.

Με πληροφορίες από: Reader, Athletiko