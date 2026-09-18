Η φημολογία για επαφή του Ηρακλή με τον Ιορντανέσκου και η ρήτρα στο συμβόλαιο του Ματσάρι

Δημοσίευμα από τη Ρουμανία φέρνει στο φως πληροφορίες σχετικά με τον Ηρακλή και την προπονητική του θέση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Trumedia», ο «Γηραιός» φέρεται να επικοινώνησε με τον Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ιορντανέσκου. Η επαφή αυτή αφορά την πιθανή διαδοχή του σημερινού προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι, του οποίου το συμβόλαιο περιλαμβάνει μια ειδική ρήτρα.

Η φημολογία για τον Έντι Ιορντανέσκου

Η ρουμανική ιστοσελίδα «Trumedia» αναφέρει ότι ο Ηρακλής ήρθε σε επαφή με τον Έντι Ιορντανέσκου, εξετάζοντας την περίπτωση να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Η συζήτηση αυτή φέρεται να έγινε στο πλαίσιο πιθανής απόφασης για αντικατάσταση του Βάλτερ Ματσάρι από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 48χρονος Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος εργάστηκε τελευταία φορά στη Λέγκια Βαρσοβίας, είναι ελεύθερος από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2025. Το δημοσίευμα τον τοποθετεί μεταξύ των επιλογών του ιδιοκτήτη του Ηρακλή, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, στην περίπτωση που εκείνος αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Μάλιστα, η φημολογούμενη επαφή με τον Ιορντανέσκου δεν είναι πρόσφατη. Η πρώτη συζήτηση με τον Ρουμάνο προπονητή είχε λάβει χώρα στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο ίδιος βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη για διακοπές. Η επικοινωνία φέρεται να έγινε μέσω ενός συμβούλου του ισχυρού άνδρα του «Γηραιού».

Το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι και οι σχέσεις με τη διοίκηση

Το ρεπορτάζ από τη γείτονα χώρα υπογραμμίζει ότι η σχέση του Βάλτερ Ματσάρι με ένα μέρος της διοίκησης του Ηρακλή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλά θα κριθούν από την έκβαση του επερχόμενου αγώνα του Ηρακλή με τον Άρη. Η αναμέτρηση αυτή, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης», θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Οι Ρουμάνοι αναφέρουν πως, πέραν του Έντι Ιορντανέσκου, στη λίστα των πιθανών διαδόχων του Βάλτερ Ματσάρι περιλαμβάνεται και το όνομα Έλληνα προπονητή, διευρύνοντας τις επιλογές του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του συμβολαίου Ματσάρι

Το ρουμανικό δημοσίευμα εστιάζει επίσης στο μεγάλο συμβόλαιο που έχει ο Ιταλός τεχνικός με τον Ηρακλή. Παρόλο που η διάρκεια του συμβολαίου προβλέπεται για ένα έτος, με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για άλλη μία σεζόν, το οικονομικό σκέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο προβλέπει την καταβολή 500 χιλιάδων ευρώ για τον ίδιο τον Βάλτερ Ματσάρι. Επιπλέον, για τους συνεργάτες του Ιταλού προπονητή, προβλέπεται ένα ποσό ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος του συμβολαίου για τον Ηρακλή ανέρχεται στα 700 χιλιάδες ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι. Το ποσό αυτό καθιστά το συμβόλαιο του Ματσάρι ένα από τα πιο υψηλά για την ομάδα.

Η ειδική ρήτρα αποζημίωσης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αποκαλύπτει το ρουμανικό δημοσίευμα είναι η ύπαρξη μιας ειδικής ρήτρας στο συμβόλαιο του Βάλτερ Ματσάρι. Αυτή η ρήτρα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον Ιταλό τεχνικό σε περίπτωση που ο «Γηραιός» αποφασίσει να τον αντικαταστήσει πριν από μία συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, αν ο Ηρακλής αποφασίσει να αλλάξει προπονητή πριν την 1η Νοεμβρίου, τότε η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα υποχρεωθεί να του καταβάλει αυτόματα ολόκληρο το ποσό του συμβολαίου του. Αυτή η πρόβλεψη προσφέρει σημαντική οικονομική ασφάλεια στον Ματσάρι.

Η ύπαρξη αυτής της ρήτρας καθιστά την απόφαση για πιθανή αλλαγή προπονητή μια περίπλοκη υπόθεση για τον Ηρακλή, καθώς συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος εάν η αλλαγή πραγματοποιηθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta