Ο Τσους Μπουένο για τα σχέδια της Euroleague και τις ελληνικές ομάδες

Ο Τσους Μπουένο, Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLeague, παραχώρησε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης που βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ της διοργάνωσης. Ο Μπουένο έδωσε μία εικόνα από τα πλάνα του για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θίγοντας σημαντικά θέματα που απασχολούν τη λίγκα, όπως η επέκταση, οι μεταγραφές και η σχέση με το NBA.

Συνεδρίαση στο Κόμο και το μέλλον της διοργάνωσης

Η EuroLeague βρίσκεται σε μία περίοδο μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα της, καθώς και για το «μπάσιμο» που επιχειρεί το NBA στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα αναμένεται να επιλυθούν σε μία κρίσιμη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Κόμο.

Ο Τσους Μπουένο, μία ημέρα πριν, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, από το τζάμπολ του Σούπερ Καπ, μίλησε σε Έλληνες δημοσιογράφους, καθώς και σε απεσταλμένους από την Τουρκία και την Ισπανία. Στις δηλώσεις του, παρουσίασε το όραμα και τους σχεδιασμούς της διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της EuroLeague.

Το ζήτημα της μεταγραφής του Τόμας Γουόκαπ

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν η μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC. Σύμφωνα με τον Μπουένο, στους ανθρώπους της EuroLeague δεν άρεσε καθόλου το γεγονός ότι η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσέγγισε απευθείας τον παίκτη.

Ο CEO της EuroLeague τόνισε ότι το μόνο αποδεκτό, όταν ένας αθλητής βρίσκεται σε συμβόλαιο με έναν σύλλογο, είναι η ενδιαφερόμενη ομάδα να συνομιλήσει με τον σύλλογο (για παράδειγμα, η Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό) και όχι με τον ίδιο τον παίκτη. Για τον λόγο αυτό, είχε ανοίξει έρευνα σχετικά με τον τρόπο που κινήθηκε η ομάδα του Πασκουάλ για την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ.

Ο ΠΑΟΚ και η διεύρυνση της Euroleague

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα ενόψει της επόμενης σεζόν αφορά τον ΠΑΟΚ. Οι ομάδες που συμμετέχουν στη EuroLeague πρόκειται να αυξηθούν από 20 σε 24, και ο «δικέφαλος του βορρά» επιθυμεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα. Ο Τσους Μπουένο εξέφρασε με τα καλύτερα λόγια τη γνώμη του για τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας τον μεγάλο αριθμό των οπαδών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπουένο αναφέρθηκε και στον Τέλη Μυστακίδη, τον ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ. Ο CEO της EuroLeague είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον κ. Μυστακίδη, δηλώνοντας ότι κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΠΑΟΚ και ότι έχει καταθέσει μία πολύ καλή πρόταση, με στόχο την ένταξη της ομάδας του στη EuroLeague.

Ο ρόλος του Τέλη Μυστακίδη και οι συναντήσεις στο Αμπου Ντάμπι

Ο Τέλης Μυστακίδης βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ, γεγονός που υποδηλώνει το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις στη διοργάνωση. Το βράδυ της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μυστακίδης συμμετείχε σε γεύμα μαζί με ανθρώπους της διοργάνωσης, καθώς και με μεγαλομετόχους άλλων ομάδων, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων και οι νέες διοργανώσεις

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο, θα βρεθούν και οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων της EuroLeague. Ο Τσους Μπουένο δήλωσε ότι στο τραπέζι των συζητήσεων, όπου έχει γίνει πρόταση σε όλους τους μεγαλομετόχους, θα παρευρεθούν και οι κύριοι Αγγελόπουλοι, καθώς και ο κύριος Γιαννακόπουλος, καθώς όλοι έχουν απαντήσει θετικά στην πρόσκληση. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Μπουένο, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του προϊόντος στην Ευρώπη, εξετάζει μελλοντικά την προσθήκη ακόμα περισσότερων διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά σε ένα πιθανό τουρνουά μέσα στη σεζόν (mid-season τουρνουά), αλλά και σε ένα καλοκαιρινό πρωτάθλημα (summer league). Στόχος του με αυτές τις κινήσεις είναι να μην υπάρχει μεγάλη «παύση» μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, μέχρι την έναρξη της επόμενης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta