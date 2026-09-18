Παναθηναϊκός: Στη μάχη για την πρόκριση στο Champions League πόλο

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη για την πρόκριση στους ομίλους του LEN Champions League στο πόλο ανδρών. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Γιάντραν Σπλιτ και την Χόνβεντ σε ένα κρίσιμο διήμερο αναμετρήσεων. Οι αγώνες διεξάγονται στην Κροατία, με τους «πράσινους» να στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η κρίσιμη πρεμιέρα στο Σπλιτ

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο LEN Champions League του πόλο ανδρών καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 21:00. Οι «πράσινοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Γιάντραν Σπλιτ, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στην Κροατία.

Ο μοναδικός στόχος της ελληνικής ομάδας σε αυτή την αναμέτρηση είναι η νίκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην κροατική ομάδα θα φέρει τον Παναθηναϊκό μία ανάσα πιο κοντά στην πολυπόθητη πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Η αρχή αυτής της προσπάθειας θα γίνει στο Σπλιτ, όπου η ομάδα θα κυνηγήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το ιστορικό πλαίσιο και η νέα εποχή

Για τον Παναθηναϊκό, το φετινό ραντεβού με το Champions League έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο σύλλογος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν μία και μοναδική φορά στο LEN Champions League του πόλο ανδρών, πριν από 15 χρόνια, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2011/12. Τότε, η πορεία της ομάδας είχε φτάσει μέχρι τη 2η Φάση των ομίλων.

Τον τελευταίο χρόνο, το σωματείο καταβάλλει μία σημαντική προσπάθεια για τη γιγάντωση του τμήματος πόλο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σημαντικών επενδύσεων στον χώρο. Ένα βασικό βήμα αυτού του σπουδαίου πρότζεκτ είναι η εξασφάλιση της παρουσίας των «πράσινων» στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με απώτερο στόχο να συγκαταλεχθούν στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η συνέχεια των αγώνων και η ενίσχυση της ομάδας

Σε περίπτωση νίκης απέναντι στην Γιάντραν Σπλιτ, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παλέψει για την επικράτηση και στον επόμενο αγώνα. Αυτός θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 21:00, όπου η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόνβεντ. Η νίκη σε αυτό το παιχνίδι είναι απαραίτητη για την πρόκριση.

Στην αποστολή της ομάδας ενσωματώθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Σπλιτ ο Νίκος Παπανικολάου. Ο αθλητής δεν είχε συμμετάσχει στη μίνι προετοιμασία που πραγματοποιήθηκε με τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι, λόγω των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Το format των προκριματικών και η ευρωπαϊκή συνέχεια

Συνολικά, 11 ομάδες λαμβάνουν μέρος στα προκριματικά του LEN Champions League. Από αυτές τις ομάδες, οι έξι θα καταφέρουν να προκριθούν και να συμπληρώσουν τη 16άδα των ομάδων που θα αγωνιστούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του σε αυτή τη φάση.

Για την διεξαγωγή των προκριματικών, έχουν δημιουργηθεί τρεις όμιλοι. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο όμιλοι που αποτελούνται από τέσσερις ομάδες ο καθένας, ενώ ένας όμιλος είναι τριών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετηθεί στον όμιλο των τριών.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες, οι οποίες δεν θα καταφέρουν να προχωρήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta