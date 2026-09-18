Ο Άγιος Νικόλαος διεθνές επίκεντρο για το SUP με περισσότερους από 200 αθλητές

Ο Άγιος Νικόλαος της Κρήτης αναδεικνύεται σε διεθνές επίκεντρο για το άθλημα της όρθιας σανιδοκωπηλασίας, καθώς φιλοξενεί από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 τη μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση «AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 – PADDLE EUROPE SUP CHAMPIONSHIPS & SUP WORLD CUP». Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους αθλητές και αποστολές από περισσότερες από 20 χώρες, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να ξεπερνά τους 200.

Η διεθνής διοργάνωση και η παρουσίασή της

Η διοργάνωση «AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 – PADDLE EUROPE SUP CHAMPIONSHIPS & SUP WORLD CUP» αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον αθλητισμό, προσελκύοντας αθλητές από όλο τον κόσμο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 αθλητών από 20 και πλέον χώρες, αριθμός που, σύμφωνα με δηλώσεις, προσεγγίζει τους 240.

Το πρόγραμμα των αγώνων, οι διεθνείς συμμετοχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο παλαιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, σε ειδική Συνέντευξη Τύπου, όπου δόθηκαν λεπτομέρειες για την εξέλιξη και τους στόχους του θεσμού.

Οι φορείς που στηρίζουν το «Agios Nikolaos on SUP 2026»

Η υλοποίηση του «Agios Nikolaos on SUP 2026» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών φορέων. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης με Σανίδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τη ΔΑΕΑΝ και τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ). Επιπλέον, συμμετέχουν οι διεθνείς οργανισμοί Paddle Europe και Paddle Worldwide.

Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται σημαντικά από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία παρέχει τη στήριξή της. Παράλληλα, η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπογραμμίζοντας τον εθνικό και διεθνή χαρακτήρα της.

Δηλώσεις και στόχοι από τους διοργανωτές

Στη Συνέντευξη Τύπου, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των διοργανωτών και των συνεργαζόμενων φορέων. Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέργιος Ατσαλάκης, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία της διοργάνωσης στον Άγιο Νικόλαο και στη σταθερή υποστήριξη του Δήμου προς τον Σύλλογο και την Ομοσπονδία. Ο κ. Ατσαλάκης επεσήμανε ότι ο κύριος στόχος παραμένει η συνεχής ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού.

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ, Γιώργος Αστρουλάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στην επέκταση της διοργάνωσης, η οποία φέτος περιλαμβάνει και τη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου. Όπως τόνισε, αυτή η επιλογή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Δήμου για την αποκέντρωση σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, με σκοπό τη συμμετοχή περισσότερων περιοχών του Δήμου σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Ο πρόεδρος της Paddle Europe, Jean Zoungrana, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία και τους τοπικούς διοργανωτές. Ο κ. Zoungrana αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη διεθνή συμμετοχή, η οποία προσεγγίζει τους 240 αθλητές από πολλές χώρες. Παρόντες στη Συνέντευξη Τύπου ήταν επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, Γιώργος Αθανασίου, και η Noemi Horvath, Chair of the Paddle Worldwide SUP Committee.

Η εξέλιξη του θεσμού και η απήχηση στην τοπική κοινωνία

Ο έφορος SUP της Ελληνικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος του ΝΑΣΑΝ, Μιχάλης Φαρσάρης, αναφέρθηκε στην πορεία και την εξέλιξη της διοργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια. Ο κ. Φαρσάρης υπογράμμισε ότι ο θεσμός έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι και παιδιά που τα πρώτα χρόνια δεν συμμετείχαν ενεργά, έχουν πλέον ενταχθεί και αποτελούν μέρος της διοργάνωσης και της αθλητικής κοινότητας.

Ο κ. Φαρσάρης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελληνική Ομοσπονδία και προσωπικά στον πρόεδρό της, Γιώργο Αθανασίου, για τη συνεχή συνεργασία και τη στήριξη που παρέχουν. Η διοργάνωση συνεχίζει να ενδυναμώνει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή της αναγνώριση στον χώρο του SUP.

Με πληροφορίες από: Gazzetta