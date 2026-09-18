Η FIFA επέβαλε ban μεταγραφών στην Ιντερνασιονάλ λόγω οφειλών προς τον Ολυμπιακό

Σε μία αρκετά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ, καθώς η FIFA της επέβαλε ban μεταγραφών για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα. Η νέα αυτή τιμωρία συνδέεται άμεσα με ανεξόφλητες οφειλές προς τον Ολυμπιακό, οι οποίες προέρχονται από τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Ραμόν. Η παγκόσμια ομοσπονδία προχώρησε στην επιβολή της ποινής, καθώς το ποσό της πώλησης του Βραζιλιάνου ακραίου μπακ δεν έχει εξοφληθεί στην ελληνική ομάδα.

Το νέο ban από τη FIFA

Η Ιντερνασιονάλ, στην οποία αγωνίζεται και ο Ελίασον, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μετά τη νέα απόφαση της FIFA. Η απαγόρευση μεταγραφών επιβλήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός μήνα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα πιεστική για τον βραζιλιάνικο σύλλογο. Η αιτία αυτής της τελευταίας τιμωρίας έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς αφορά τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βραζιλιάνικη ομάδα οφείλει χρήματα στους Πειραιώτες. Αυτές οι οφειλές προκύπτουν από τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Ραμόν, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Η μη εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού οδήγησε στην παρέμβαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η μεταγραφή του Ραμόν και οι οφειλές

Οι Πειραιώτες είχαν συμφωνήσει την πώληση του Βραζιλιάνου ακραίου μπακ, Ραμόν, στην Ιντερνασιονάλ έναντι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η συμφωνία αυτή, που χρονολογείται από τον Ιανουάριο του 2025, δεν έχει ολοκληρωθεί οικονομικά από την πλευρά της βραζιλιάνικης ομάδας. Το γεγονός αυτό αποτελεί τον βασικό λόγο για την επιβολή του πρόσφατου ban μεταγραφών.

Η μη καταβολή του ποσού είχε ως άμεση συνέπεια την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη FIFA. Ο Ολυμπιακός, ως δικαιούχος των χρημάτων, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα το συμφωνηθέν αντίτιμο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στην Ιντερνασιονάλ, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της τιμωρίας.

Η προηγούμενη τιμωρία και ο Ζουνίνιο

Η τρέχουσα απαγόρευση μεταγραφών δεν είναι η πρώτη που επιβάλλεται στην Ιντερνασιονάλ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο βραζιλιάνικος σύλλογος είχε δεχθεί ένα προηγούμενο ban τον Φεβρουάριο του 2025. Αυτή η πρώτη τιμωρία αφορούσε έναν άλλο ποδοσφαιριστή και μία διαφορετική υπόθεση οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ban της FIFA είχε επιβληθεί στην Ιντερνασιονάλ λόγω οφειλών που σχετίζονταν με τον αμυντικό Ζουνίνιο. Ο Ζουνίνιο ανήκε στη Μίντιλαντ, και η μη εξόφληση των υποχρεώσεων προς αυτή την ομάδα οδήγησε στην πρώτη απαγόρευση μεταγραφών για την Ιντερνασιονάλ, μόλις έναν μήνα πριν από τη νέα τιμωρία λόγω του Ολυμπιακού.

Η πορεία του Ραμόν σε Ολυμπιακό και Ιντερνασιονάλ

Ο Ραμόν, ο Βραζιλιάνος αμυντικός που βρίσκεται στο επίκεντρο της τρέχουσας υπόθεσης, έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία. Αυτή τη στιγμή, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα της Βιτόρια. Η μετακίνησή του με τη μορφή δανεισμού υποδηλώνει ότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην Ιντερνασιονάλ.

Συγκεκριμένα, με τη φανέλα της Ιντερνασιονάλ, ο Ραμόν έπαιξε μόλις 12 παιχνίδια, χωρίς να καταφέρει να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Αυτή η μέτρια παρουσία οδήγησε στην αποχώρησή του ως δανεικός. Αντίστοιχα, και στον Ολυμπιακό, ο Ραμόν είχε μέτριες εμφανίσεις, καταγράφοντας συνολικά 11 συμμετοχές πριν την πώλησή του.

Η δύσκολη θέση της Ιντερνασιονάλ

Η Ιντερνασιονάλ βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, αντιμετωπίζοντας δύο απαγορεύσεις μεταγραφών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μη εξόφληση των οφειλών προς τον Ολυμπιακό για τον Ραμόν, σε συνδυασμό με την προηγούμενη υπόθεση του Ζουνίνιο, δημιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο για τον βραζιλιάνικο σύλλογο.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τον προγραμματισμό της ομάδας για τις επικείμενες μεταγραφικές περιόδους, καθώς η αδυναμία πραγματοποίησης μεταγραφών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγωνιστική της ενίσχυση. Η παρουσία του Ελίασον στην ομάδα υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να απουσιάζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta