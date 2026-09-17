Τα χαμόγελα του Κωνσταντέλια και η αγκαλιά με τον Καρέτσα στην επίσημη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ

Στην καθιερωμένη ετήσια φωτογράφιση της Ντόρτμουντ για το ρόστερ της τρέχουσας σεζόν, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές της γερμανικής ομάδας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, έδωσαν το παρών. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρά τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του, εμφανίστηκε ευδιάθετος, ενώ ξεχώρισε η θερμή αγκαλιά που μοιράστηκε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις.

Η επίσημη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια φωτογράφιση της ομάδας, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη του ρόστερ. Τα «ελληνάκια» της γερμανικής ομάδας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, έδωσαν φυσικά το παρών σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στη φωτογράφιση φορώντας ένα προστατευτικό στο χειρουργημένο του πόδι, καθώς και με ειδική μπότα και πατερίτσες. Παρόλα αυτά, η διάθεσή του ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και ευδιάθετη, καθώς πόζαρε χαμογελαστός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας ότι δεν χάνει το χαμόγελό του παρά το πρόσφατο πισωγύρισμα στην αγωνιστική του πορεία.

Το χαμόγελο του Κωνσταντέλια και η αγκαλιά με τον Καρέτσα

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διατήρησε το χαμόγελό του και φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Κοντά του, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος τον στήριξε με την παρουσία του.

Η Ντόρτμουντ, θέλοντας να αναδείξει το κλίμα ενότητας και στήριξης εντός της ομάδας, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο χαμογελαστός Γιάννης Κωνσταντέλιας απεικονίζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στον πάγκο, να του δίνει μια δυνατή και θερμή αγκαλιά. Το σχόλιο της Ντόρτμουντ στη δημοσίευση ήταν χαρακτηριστικό και ενθαρρυντικό: «And still, Konstantelias is smiling!» (και ακόμα, ο Κωνσταντέλιας χαμογελάει), υπογραμμίζοντας τη θετική του στάση.

Η κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια

Το ξεκίνημα του Γιάννη Κωνσταντέλια στα γερμανικά γήπεδα σημαδεύτηκε από ένα δύσκολο εμπόδιο, καθώς το ντεμπούτο του στη Bundesliga συνοδεύτηκε από ρήξη χιαστού στο γόνατο. Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν, θέτοντάς τον σε μια περίοδο αποκατάστασης.

Σχετικά με την πορεία της ανάρρωσής του, ο Νίκος Κόβατς, προπονητής της Ντόρτμουντ, εξέφρασε την αισιοδοξία του. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε δύο ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας με την Στουτγκάρδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σάββατο, ο Κόβατς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις».

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στις προπονήσεις

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, από την πλευρά του, έχει ήδη επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Με την επάνοδό του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής διεκδικεί ενεργά μια θέση στην αποστολή των Βεστφαλών για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η επιστροφή του Καρέτσα στις προπονήσεις έρχεται μετά από ένα επεισόδιο αδιαθεσίας που ένιωσε κατά την πρεμιέρα του Champions League. Το περιστατικό αυτό συνέβη στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ωστόσο πλέον ο ποδοσφαιριστής έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και είναι έτοιμος να επανέλθει στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta