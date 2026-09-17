Ολυμπιακός: Ο Μοντέρο ταξίδεψε σε δεύτερο χρόνο για το Άμπου Ντάμπι λόγω προβλήματος βίζας

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συμμετάσχει στο νεοσύστατο Super Cup της Euroleague. Ωστόσο, το ταξίδι δεν ήταν χωρίς απρόοπτα για όλους τους παίκτες της ομάδας, καθώς ο Δομινικανός γκαρντ Γιαν Μοντέρο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τη βίζα του. Αυτό το γραφειοκρατικό ζήτημα τον ανάγκασε να μην ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή, δημιουργώντας μια μικρή καθυστέρηση στην ενσωμάτωσή του. Ευτυχώς, το πρόβλημα διευθετήθηκε άμεσα και ο νεαρός αθλητής ταξίδεψε μόνος του την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 για να ενωθεί με τους συμπαίκτες του.

Το απρόοπτο με τη βίζα του Γιαν Μοντέρο

Ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο έλαμψε στη Euroleague με τη φανέλα της Βαλένθια, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο γραφειοκρατικό εμπόδιο. Το πρόβλημα αφορούσε την έκδοση της βίζας του, κάτι που τον εμπόδισε να αναχωρήσει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ομάδα των Πειραιωτών αναχώρησε από την Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026, με προορισμό το Άμπου Ντάμπι. Ο Δομινικανός γκαρντ, λόγω του προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, αναγκάστηκε να παραμείνει στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τη διευθέτηση του ζητήματος απέδωσαν καρπούς άμεσα, επιτρέποντας στον Μοντέρο να ταξιδέψει μόνος του την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, για να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Απώλεια της πρώτης προπόνησης

Η καθυστέρηση στην αναχώρηση του Γιαν Μοντέρο είχε ως συνέπεια την απουσία του από την πρώτη προπόνηση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο Άμπου Ντάμπι. Το πρόβλημα με τη βίζα τον ανάγκασε να χάσει αυτή την αρχική ερυθρόλευκη προπόνηση, η οποία αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για το Super Cup της Euroleague.

Παρά την αναγκαστική αυτή απουσία από την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση, το γραφειοκρατικό ζήτημα διευθετήθηκε επιτυχώς. Έτσι, ο νεαρός γκαρντ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ολυμπιακού για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν στη νεοσύστατη διοργάνωση, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην προσπάθεια της ομάδας.

Το ταξίδι των Πειραιωτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Άμπου Ντάμπι με μια μικρή καθυστέρηση, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του από την Αθήνα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα λάβουν μέρος στο Super Cup της Euroleague, μια διοργάνωση που διεξάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός φρόντισε να καταγράψει το ταξίδι της ομάδας, δημιουργώντας μια παρακάμερα που παρουσιάστηκε στον κόσμο του συλλόγου. Το βίντεο αυτό αποτύπωσε την πορεία της αποστολής από την Αθήνα μέχρι την άφιξη στον προορισμό, δίνοντας μια εικόνα από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η έναρξη της σεζόν και ο στόχος του τροπαίου

Ο Ολυμπιακός κινείται πλέον σε πλήρεις ρυθμούς Super Cup της Euroleague, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Η διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 για τους Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, όπως αναφέρεται.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσθέτοντας ένα ακόμα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους. Η συμμετοχή τους σε αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση αποτελεί μια νέα πρόκληση, με την ομάδα να επιδεικνύει το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα για διάκριση, όπως και στις προηγούμενες επιτυχίες της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta