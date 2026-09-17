Μια ολόκληρη ημέρα ποδοσφαίρου στην Πλατεία Συντάγματος

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό κέντρο, φιλοξενώντας το Football Unity Festival του ΠΣΑΠΠ. Από τις 10:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα θα γεμίσουν με αγωνιστική δράση, masterclasses και παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Η διοργάνωση στοχεύει να φέρει κοντά μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας.

Αγωνιστική δράση και τουρνουά ακαδημιών

Στο Γήπεδο Α, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει με το Τουρνουά Ακαδημιών, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να μας φέρει όλους πιο κοντά. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν οι Falcons του Κώστα Κατσουράνη, η Hellinicon FC by Demis Nikolaidis, οι Thunders, ο Αστέρας Βύρωνα, η Pathiakakis FC και ο Χαραυγιακός.

Επιπλέον, στο τουρνουά ακαδημιών θα λάβουν μέρος και οι ομάδες της Action Aid και της Οργάνωσης ΓΗ, συμβάλλοντας στην ποδοσφαιρική γιορτή και την κοινωνική διάσταση του αθλήματος.

Τουρνουά γυναικών και ελεύθερο παιχνίδι

Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά ακαδημιών, τη σκυτάλη θα πάρει το Τουρνουά Γυναικών – ΠΣΑΠΠ Women. Τέσσερις αρχηγοί, οι Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιάνα Κιάμου, Στέλλα Ντζάνη και Αντωνία Κριεζή, θα επιλέξουν τις ομάδες τους, υποσχόμενες γκολ και θέαμα.

Στη διοργάνωση αυτή θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Βασιλική Μοσχοφίδου και Μαρίνα Τσιρούλη. Αργότερα, το Γήπεδο Α θα ανοίξει για ελεύθερο παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες να συμμετάσχουν ενεργά στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Το ΠΣΑΠΠ All Star και η συνάντηση των θρύλων

Το απόγευμα, τα βλέμματα θα στραφούν στο ΠΣΑΠΠ All Star, με την προθέρμανση και την παρουσίαση των ομάδων να προηγούνται του Τουρνουά Ανδρών. Αυτή η στιγμή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές της ημέρας.

Στην καρδιά της Αθήνας θα βρεθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και έχουν χαρίσει στο φίλαθλο κοινό μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο θα φτιάξουν τις ομάδες τους κι επιστρέφουν στο γήπεδο.

Πρωταθλητές και διεθνείς ποδοσφαιριστές στην Πλατεία

Μαζί με τους προαναφερθέντες αρχηγούς, πολλοί ακόμα γνωστοί ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παρών, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τους απολαύσουν ξανά με την μπάλα στα πόδια. Μεταξύ αυτών θα είναι οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Βαγγέλης Μόρας, Νίκος Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, Χρήστος Αραβίδης, Άρης Σοϊλέδης, Κοσμάς Τσιλιανίδης, Άντονι Μουνιέ, Γιάννης Σκοπελίτης, Πάτρικ Ογκουνσότο, Άγγελος Ζαφειράκης και Δημήτρης Μπενετάτος.

Η εκδήλωση θα φέρει κοντά πρωταθλητές Ευρώπης, διεθνείς ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Αυτή η ξεχωριστή συνάντηση γενεών στην Πλατεία Συντάγματος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights του Football Unity Festival.

Δράσεις και παιχνίδια στη Fan Zone

Παράλληλα με την αγωνιστική δράση στο Γήπεδο Α, το Γήπεδο Β, η Fan Zone, θα προσφέρει μια σειρά από διαδραστικές δραστηριότητες. Η δράση εκεί θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να μπει στο παιχνίδι.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε Skills Challenges και Human Table Football, μπαίνοντας ενεργά στο παιχνίδι και απολαμβάνοντας μια διαφορετική πλευρά της ποδοσφαιρικής γιορτής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta