Ο Κιλιάν Μπαπέ μιλά για τη Χρυσή Μπάλα και τον Λαμίν Γιαμάλ

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη σε ισπανικό μέσο από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα των Μαδριλένων. Στη συνέντευξη αυτή, που δόθηκε στην Diario AS, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε εκτενώς στις φιλοδοξίες του για τη Χρυσή Μπάλα, καθώς και στον Λαμίν Γιαμάλ.

Η πρώτη συνέντευξη σε ισπανικό μέσο

Η Diario AS είχε την τιμή να φιλοξενήσει την πρώτη συνέντευξη του Κιλιάν Μπαπέ σε ισπανικό μέσο, μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συνέντευξη αυτή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, στις 17 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους φιλάθλους μια πρώτη γεύση από τις σκέψεις του Γάλλου επιθετικού.

Ο Μπαπέ, ο οποίος είναι 27 ετών, μίλησε για διάφορα θέματα, με κεντρικό άξονα τη διεκδίκηση του περίβλεπτου βραβείου της Χρυσής Μπάλας, αλλά και για άλλους ποδοσφαιριστές που διακρίνονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εκπληκτική εκκίνηση στη σεζόν και η Χρυσή Μπάλα

Ο Γάλλος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει μια εκπληκτική εκκίνηση στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι στιγμής, έχει σημειώσει 8 γκολ και έχει δώσει 2 ασίστ σε μόλις 7 παιχνίδια. Οι εμφανίσεις του αυτές έχουν γίνει τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο.

Με την τελετή της Χρυσής Μπάλας να πλησιάζει, καθώς είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, το ισπανικό μέσο δεν έχασε την ευκαιρία να τον ρωτήσει για το ποιος πιστεύει ότι αξίζει το φετινό βραβείο. Ο Μπαπέ δήλωσε χαρακτηριστικά πως φέτος θεωρεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο να λάβει αυτή τη σημαντική διάκριση.

Οι δηλώσεις του Μπαπέ για το βραβείο

Σχετικά με τη Χρυσή Μπάλα, ο Κιλιάν Μπαπέ εξέφρασε την άποψή του με σαφήνεια. «Κατά τη γνώμη μου, είναι μια καλή χρονιά για να την κερδίσω (σσ την Χρυσή Μπάλα)», τόνισε ο Γάλλος σούπερ σταρ. Πρόσθεσε επίσης ότι «τα πόδια μου είναι οι καλύτεροι συνήγοροί μου – ανεξάρτητα από το πόσο μπορώ να μιλάω».

Ο Μπαπέ υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής του βραβείου στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Το πιο σημαντικό για μένα είναι να επιστρέψει η Χρυσή Μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να γυρίσει στο Μπερναμπέου, στους Madridistas – να επιστρέψει για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει έναν λόγο να ενθουσιαστούν. Αυτοί οι φίλαθλοι το αξίζουν περισσότερο από τον καθένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αφοσίωσή του στον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Τα σχόλια για τον Λαμίν Γιαμάλ

Πέρα από τις προσωπικές του φιλοδοξίες, ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε και σε έναν από τους βασικούς του αντιπάλους για το περίβλεπτο βραβείο, τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Γάλλος επιθετικός εξέφρασε τον θαυμασμό του για το ταλέντο του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Πιστεύω ότι είναι παίκτης με τεράστιο ταλέντο και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει σπουδαία καριέρα. Του εύχομαι τα καλύτερα», δήλωσε ο Μπαπέ, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες του Γιαμάλ και εκφράζοντας ευχές για το μέλλον του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta