Φουρνιέ: «Η Φενέρμπαχτσε παίζει σκληρά, είναι μια ευκαιρία για τίτλο»

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος παίκτης και MVP του Final Four της Αθήνας, προέβη σε δηλώσεις ενόψει του ημιτελικού του EuroLeague Supercup. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, και ο Φουρνιέ αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στην τουρκική ομάδα όσο και στην τρέχουσα κατάσταση της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε

Στις δηλώσεις του, ο Εβάν Φουρνιέ εστίασε στην ποιότητα της Φενέρμπαχτσε, την οποία ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, συγκεκριμένα στην Κρήτη. Ο Γάλλος παίκτης περιέγραψε τη Φενέρ ως μια ομάδα που είναι πολύ καλά προπονημένη, τονίζοντας ότι οι αντίπαλοι παίζουν πραγματικά σκληρά στον αγωνιστικό χώρο.

Επιπλέον, ο Φουρνιέ υπογράμμισε ότι η Φενέρ διαθέτει μέγεθος και αγωνίζεται με ιδιαίτερη ένταση, χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν απαιτητικό αντίπαλο. «Δεν χαρίζουν τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρόλο που η τρέχουσα περίοδος θεωρείται ακόμα σχεδόν preseason, ο παίκτης του Ολυμπιακού εξέφρασε την προσδοκία του για ένα σκληρό παιχνίδι αύριο, προσθέτοντας ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα.

Η επιστροφή στο γήπεδο του Final Four

Ένα από τα σημεία που σχολίασε ο Εβάν Φουρνιέ ήταν η επιστροφή του στο ίδιο γήπεδο, 16 μήνες μετά το Final Four του 2024. Η ανάμνηση αυτής της προηγούμενης εμπειρίας ήταν έντονη για τον Γάλλο παίκτη, ο οποίος δήλωσε: «Να μην μιλήσουμε για τα όμορφα (γέλια); Ναι, το θυμάμαι ακόμα κυριολεκτικά».

Ο Φουρνιέ συνέχισε με μια δήλωση που άφησε να εννοηθεί την επιθυμία του για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα αυτή τη φορά. «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ... ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι, οπότε ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια καλύτερη εμπειρία», ανέφερε. Η δήλωση αυτή αντανακλά την προσδοκία του για την κατάκτηση του τίτλου του EuroLeague Supercup.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι αλλαγές

Σχετικά με την προετοιμασία του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ ανέφερε ότι η ομάδα έχει δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια και έχει πραγματοποιήσει αρκετές προπονήσεις μέχρι στιγμής. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα, όπως τόνισε, είναι ο κορμός των παικτών που αγωνίστηκαν μαζί και την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή και τη χημεία.

Ωστόσο, ο Γάλλος παίκτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην παρουσία κάποιων νέων παικτών στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Προέβλεψε ότι φέτος η ομάδα θα αγωνιστεί με έναν ελαφρώς πιο γρήγορο ρυθμό, διατηρώντας ωστόσο την ίδια φιλοσοφία. Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον Φουρνιέ, είναι να παίξουν όλοι μαζί, δυνατά και να επιδείξουν ανταγωνιστικότητα σε κάθε αναμέτρηση.

Το Euroleague Super Cup: Μια ευκαιρία για τίτλο

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στο πρώτο EuroLeague Super Cup, μια νέα διοργάνωση. Χαρακτήρισε τη διοργάνωση αυτή ως μια σημαντική ευκαιρία για την κατάκτηση ενός τίτλου, κάτι που αποτελεί κίνητρο για την ομάδα.

Παρόλο που η διοργάνωση είναι καινούργια και δεν γνωρίζει τι ακριβώς να περιμένει από αυτήν, ο Γάλλος παίκτης δήλωσε κατηγορηματικά την επιθυμία του να ανταγωνιστεί. Η διάθεση για διάκριση και η προσήλωση στον στόχο του τίτλου είναι εμφανείς στις δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta