Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Τόμας Γουόκαπ πραγματοποίησε δηλώσεις από το Άμπου Ντάμπι, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο που πέρασε στον Ολυμπιακό, καθώς και στα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο παίκτης εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για τους ανθρώπους του συλλόγου, τους οποίους χαρακτήρισε ως οικογένεια, ενώ τόνισε τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει για την ομάδα και τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι δηλώσεις από το Άμπου Ντάμπι

Ο Τόμας Γουόκαπ επέλεξε το Άμπου Ντάμπι ως τόπο για να μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με την πορεία του στον Ολυμπιακό. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στα συναισθήματά του για την ομάδα και τους ανθρώπους της, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο παίκτης αναφέρθηκε στα γεγονότα που σημάδεψαν το περασμένο καλοκαίρι, δίνοντας έμφαση στην προσωπική του οπτική και τα συναισθήματα που τον διακατέχουν. Η τοποθέτησή του ήταν σαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την εμπειρία του στον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός ως οικογένεια

Στις δηλώσεις του, ο Γουόκαπ υπογράμμισε τη μεγάλη του χαρά για την περίοδο που πέρασε στον Ολυμπιακό. Χαρακτήρισε τους ανθρώπους του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, του επιτελείου και όλων των μελών της ομάδας, ως «οικογένεια» για τον ίδιο.

«Με έχουν αγκαλιάσει με ανοιχτές αγκάλες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα για το κλαμπ, τους παίκτες ή τους ανθρώπους του. Επανέλαβε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν οικογένεια για εκείνον, τονίζοντας τη δυνατή σχέση που αναπτύχθηκε.

Ο δεσμός αυτός δημιουργήθηκε μέσα από πέντε χρόνια καθημερινής συνύπαρξης, κατά τη διάρκεια των οποίων πέρασαν μαζί τόσο δύσκολες όσο και φανταστικές στιγμές. Αυτές οι κοινές εμπειρίες τους συνέδεσαν βαθιά, καθιστώντας τους, όπως είπε, «σαν οικογένεια».

Το κλείσιμο ενός κεφαλαίου

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στο τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, χρησιμοποιώντας τη φράση «Κάθε κεφάλαιο της ζωής κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και ήρθε η ώρα αυτό το κεφάλαιο να κλείσει». Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ο τρόπος με τον οποίο το κλαμπ με αντιμετώπισε ήταν υπέροχος». Επίσης, πρόσθεσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκα ήταν προσωπικός και πολύ καλός σε όλο το περιβάλλον», δηλώνοντας πως δεν έχει τίποτα αρνητικό να πει. Ο παίκτης κατέληξε λέγοντας: «Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και για το κλαμπ».

Η επικοινωνία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους της ομάδας

Σχετικά με το αν έχει μιλήσει με τον κόουτς Μπαρτζώκα από τότε που έφυγε, ο Γουόκαπ απάντησε: «Έχω μιλήσει με όλους. Τους ευχαριστώ για όλα». Διευκρίνισε ότι το γεγονός πως κάτι φτάνει στο τέλος του δεν σημαίνει ότι ξεχνά κανείς όσα έχει περάσει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους.

Τόνισε ότι οι παίκτες, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι του κλαμπ παραμένουν σαν οικογένεια για εκείνον, παρά το κλείσιμο του κεφαλαίου. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας: «Τους είπα «ευχαριστώ» και τους ευχαρίστησα που με στήριξαν. Με στήριξαν τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου».

Γιατί δεν θέλει να εξηγήσει τη δική του πλευρά

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή του να μην προβεί σε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τα γεγονότα του καλοκαιριού. «Νομίζω ότι έχω πράγματα να πω, αλλά δεν είναι η ώρα μου να τα πω. Δεν θέλω να το κάνω και δεν νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα και ότι δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει τη δική του πλευρά για κάτι. Κατέληξε λέγοντας: «Αν αυτό κάνει κάποιους να αισθάνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν».

Με πληροφορίες από: Gazzetta