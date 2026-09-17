Στέφανος Τσιτσιπάς: «Παίζω για την Ελλάδα και θέλουμε τη ρεβάνς»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε το σύνθημα για την κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις απέναντι στη Σλοβακία, στο Κόζιτσε, στο πλαίσιο του Davis Cup. Ο Έλληνας πρωταθλητής παραχώρησε δηλώσεις σε τοπικό μέσο, τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης για την πρόκριση στα Qualifiers του θεσμού το 2027. Για τον Τσιτσιπά, ο αγώνας έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα ρεβάνς, καθώς η ελληνική αποστολή είναι αποφασισμένη να αλλάξει την τροπή των πραγμάτων μετά το προηγούμενο αποτέλεσμα στην Αθήνα.

Ο στόχος της πρόκρισης και η «ρεβάνς»

Η ελληνική εθνική ομάδα τένις βρίσκεται στο Κόζιτσε της Σλοβακίας, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup για το 2027. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας σε τοπικό μέσο, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία αυτής της αναμέτρησης για την Ελλάδα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, παρά το γεγονός ότι οι Σλοβάκοι ενδέχεται να μην το εκλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο, για την ελληνική ομάδα η συνάντηση αυτή έχει καθαρά τον χαρακτήρα της ρεβάνς. Επεσήμανε την επιθυμία να αλλάξουν την τροπή των πραγμάτων, καθώς το γεγονός που συνέβη στην Αθήνα τους πείσμωσε ιδιαίτερα. Ο Τσιτσιπάς εξέφρασε την ακράδαντη πεποίθησή του ότι το μέλλον αυτής της ομάδας ανήκει στις κορυφαίες διοργανώσεις του τένις.

Η ευχάριστη έκπληξη της χωμάτινης επιφάνειας

Μία από τις παραμέτρους που εξέπληξαν ευχάριστα τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν η επιλογή της χωμάτινης επιφάνειας από τους γηπεδούχους. Ο Έλληνας τενίστας δήλωσε ότι δεν περίμενε χωμάτινο γήπεδο αυτή την περίοδο, κάτι που τον χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς το χώμα αποτελεί μία από τις αγαπημένες του επιφάνειες.

Ο Τσιτσιπάς ανέφερε ότι λατρεύει τη μετάβαση στο χώμα, καθώς η ταχύτητα του γηπέδου στο Κόζιτσε προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο για τη διαμόρφωση των χτυπημάτων. Ωστόσο, τόνισε ότι το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται στη νοοτροπία των παικτών. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 44 της παγκόσμιας κατάταξης, δήλωσε ψυχολογικά έτοιμος να παλέψει όσο χρειαστεί, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν αγώνα διάρκειας δέκα ωρών.

Αυτοπεποίθηση από πρόσφατη επιτυχία και ετοιμότητα

Η αγωνιστική ετοιμότητα του Στέφανου Τσιτσιπά ενισχύεται και από την πρόσφατη κατάκτηση ενός τίτλου στο Gstaad. Αυτή η επιτυχία του προσέφερε πολύτιμη αυτοπεποίθηση, ένα στοιχείο που θεωρεί καθοριστικό για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Ο Τσιτσιπάς έχει στρέψει την προσοχή του στη δική του προετοιμασία και φυσική κατάσταση, θεωρώντας τα ως βασικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με πνεύμα συνεργασίας και καλή διάθεση, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί στον δρόμο της προς την πρόκριση.

Η αναμέτρηση με τον Alex Molcan

Σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο τενίστα της Σλοβακίας, Alex Molcan, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 86 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητές του. Ο Molcan είχε επικρατήσει στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση, κάτι που ο Τσιτσιπάς έχει λάβει υπόψη του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αναμένει εύκολες στιγμές απέναντι στον Σλοβάκο αντίπαλο, ειδικά λόγω της ικανότητάς του να αποδίδει καλά απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται ψηλότερα στην κατάταξη. Ωστόσο, η προσοχή του παραμένει στραμμένη στη δική του απόδοση και στην επίτευξη του ομαδικού στόχου.

Πάθος για την Ελλάδα και όραμα για το μέλλον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την ανιδιοτελή αγάπη του για την Ελλάδα και την περηφάνια του να εκπροσωπεί το εθνόσημο. Ξεκαθάρισε ότι το μοναδικό του κίνητρο είναι η διάκριση της χώρας και όχι τα οικονομικά οφέλη.

«Βρίσκομαι εδώ αποκλειστικά από αγνό πάθος. Δεν παίζω στο Davis Cup για οικονομικά οφέλη – νιώθω σαν εθελοντής που προσφέρει στην πατρίδα του», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι είναι περήφανος για την καταγωγή του και ότι το μόνο που ονειρεύεται είναι να δει την Ελλάδα μια μέρα ανάμεσα στις 16 κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη. Τέλος, ο Τσιτσιπάς ευελπιστεί ότι οι Έλληνες της Σλοβακίας θα δώσουν το παρών στον αγώνα για να στηρίξουν την εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι η συσπείρωση της ελληνικής αποστολής αποτελεί τη συνταγή της επιτυχίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta