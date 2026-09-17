Η νοοτροπία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και η χαμένη ευκαιρία για τον τίτλο

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου αναλύει τη νοοτροπία του Ιταλού γκολκίπερ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, και τα μηνύματα που περνάει μιλώντας ανοιχτά. Η ανάλυση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με την προσέγγιση «ας το κάνει κάποιος άλλος» που είχε ακουστεί σε προηγούμενη περίοδο, και η οποία συνδέεται με την απώλεια ενός πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Η στάση του Μπρινιόλι φέτος αναδεικνύει ένα διαφορετικό πνεύμα, αυτό της αφοσίωσης και της αναγνώρισης των συμπαικτών.

Η χαμένη ευκαιρία για τον τίτλο

Η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με την απώλεια ενός πρωταθλήματος κατά την αγωνιστική περίοδο 2023-24, τη δεύτερη χρονιά υπό την καθοδήγηση του Αλμέιδα. Η απώλεια αυτή δεν αποτελεί απλώς σχήμα λόγου, αλλά μια περιγραφή γεγονότος, καθώς ο συγκεκριμένος τίτλος δεν θα ξαναέρθει, και οι τίτλοι δεν περισσεύουν σε καμία ομάδα.

Εάν η ΑΕΚ είχε κατακτήσει εκείνο το πρωτάθλημα, η ψαλίδα στους πρωταθληματικούς τίτλους από τον δεύτερο στην κατάταξη Παναθηναϊκό θα είχε μειωθεί ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στους πέντε. Κάποτε, αυτή η διαφορά ανερχόταν στους εννέα τίτλους. Το μέγεθος της απόστασης αυτής υπογραμμίζει πόσο πολύτιμος ήταν ο τίτλος που χάθηκε.

Οι στιγμές που κόστισαν

Στις αναμνήσεις που συνδέονται με την απώλεια του πρωταθλήματος, περιλαμβάνεται η στιγμή όπου η μπάλα σπαρταρούσε μέσα στα χέρια του Αθανασιάδη, σε ένα ματς με τις Σέρρες. Η μπάλα βρήκε ζωή και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ μετά το γεγονός, ο ίδιος φέρεται να μουρμούρισε με άσεμνο τρόπο προς τον κόσμο της ομάδας.

Μια άλλη κρίσιμη στιγμή καταγράφηκε στην Τούμπα, σε μία φάση όπου δεν έγινε η απαραίτητη έξοδος για να τελειώσει η φάση. Αυτό οδήγησε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο έφερε την ισοφάριση και εν τέλει τη νίκη του με 3-2. Δύο τέτοιες στιγμές ήταν αρκετές για να ξεγλιστρήσει ένας τίτλος.

Η «νοοτροπία χωριού» και οι ευθύνες

Αρχικά, το βάρος της ευθύνης για την απώλεια του πρωταθλήματος έπεσε ολόκληρο στον Αλμέιδα, ο οποίος πράγματι είχε μεγάλη ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους αγώνες από τον πάγκο. Ωστόσο, αργότερα ακούστηκε κάτι που προκάλεσε μεγαλύτερη ενόχληση από οποιαδήποτε τακτική επιλογή.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Ένωσης, αναφερόμενος στην κρίσιμη φάση, δήλωσε δημόσια «γιατί να βγει ο Άθα να καθαρίσει τη φάση, ας το κάνει άλλος». Αυτή η δήλωση δεν ήταν ένα λάθος συγκυρίας. Αντιθέτως, χαρακτηρίστηκε ως νοοτροπία χωριού και όχι ως στάση τερματοφύλακα ομάδας που αγωνίζεται σε έναν τελικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η στάση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, φέτος διαπιστώνεται το ακριβώς αντίθετο, μία στάση που αξίζει να ειπωθεί δυνατά. Ενώ ο Στρακόσα χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει από διαδοχικούς τραυματισμούς, ο Ιταλός τερματοφύλακας, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, βρίσκεται εκεί.

Ο Μπρινιόλι δεν διαμαρτύρεται ούτε υπενθυμίζει την αξία του με δηλώσεις, αλλά βγαίνει μπροστά. Συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη της νίκης επί της ΛΑΣΚ στο Champions League, ενώ κράτησε τον έναν βαθμό στην Τρίπολη με επεμβάσεις που, αν δεν είχαν γίνει, η ΑΕΚ θα είχε χάσει ακόμα και αυτόν τον βαθμό.

Αναγνώριση και ομαδικό πνεύμα

Παρά την καθοριστική του συμβολή, ο ίδιος ο Μπρινιόλι παραδέχεται δημόσια ότι ο Θωμάς (Στρακόσα) θα πρέπει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας και ότι εκείνος αξίζει να είναι ο πρώτος. Μάλιστα, εκφράζει την ελπίδα να δει τον Θωμά να επιστρέφει και να αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά ματς που έρχονται, με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι, αντί για τον ίδιο.

Αυτή η στάση δεν χαρακτηρίζεται από παιδιαρίσματα, κανέναν εγωισμό ή υπερφίαλο ύφος που νιώθει δικαιωμένος επειδή είναι στιγμιαία καλύτερος. Ούτε ρίχνει τις ευθύνες αλλού για να βγει ο ίδιος λάδι. Αντιθέτως, επιδεικνύει αναγνώριση στον συναγωνιστή, όχι απλώς ανταγωνιστή για τη θέση, και αποτελεί υπόκλιση μπροστά στην ιδέα ότι η ομάδα είναι πάνω από όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta